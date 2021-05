YouTuber w ramach „żartu” spowiadał się z morderstwa. Nagranie wrzucił do sieci [VIDEO]

Autor kanału „Prawdziwa Dynamika” pokazał, jak nisko można dziś upaść, by zdobyć trochę rozgłosu. Dla „żartu” poszedł wyspowiadać się ze zmyślonego morderstwa – wszystko nagrał i wrzucił na YouTube.

Trudno skomentować to, co zrobił YouTuber inaczej, niż używając sformułowań, za które mógłby pozwać redakcję NCzas, więc najlepiej będzie po prostu to opisać.

YouTuber poszedł do kościoła, do spowiedzi, by wyznać księdzu, że nieumyślnie zabił człowieka i jeszcze nie zgłosił tego na policję.

Ciało miał rzekomo ukryć w workach na śmieci. Wszystko to oczywiście zmyślona historia, ale „żartowniś” stwierdził, że fajnie będzie zobaczyć, jak zareagują na nią księża.

Całość nagrał, zmontował tak, by ośmieszyć kapłanów i wrzucił na YouTube’a. Jak zareagowali ludzie? Nagranie ma Ponad 700 negatywnych ocen i trochę ponad 100 pozytywnych.

Pod filmikiem pojawiają się m.in. takie komentarze:

– Jedyne co z tego filmu wypływa to troska tych duchownych aby ta osoba z jednej strony przepracowała to co miała dokonać, a z drugiej aby dobrowolnie zgłosiła się na policję i oddała należny szacunek ciału. Jakoś mi przykro, kiedyś widzę jak to zmontowanie próbuje ośmieszyć ludzi, którzy w gruncie rzeczy chcieli dobrze.

– Napiszę podobnie jak inni, jestem ateistą, nawet antyteistą. Lubię krytykować i wyśmiewać kościół ale to co zrobiłeś to sku**wysyństwo.

– Współczuję tym ludziom/kapłanom. Przekroczone zostały granice cywilizowanej społeczności. Za pieniądze (których youtuber nie potrafi zarobić inaczej, co samo w sobie jest degradacją człowieka XXI wieku), niebawem własną rodzinę pod prysznicem będą pokazywali. Pluję na takich nierobów, świrów.

– Generalnie to idiota chciał ośmieszyć księży a tu się okazało że wszyscy na których trafił zachowali się jak należy.