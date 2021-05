Zamach stanu. Aresztowano prezydenta, premiera i ministra obrony

Jak podaje Reuters, prezydent Ba N’Daou, premier Moctar Ouane i minister obrony Souleymane Doucoure zostali zabrani do bazy wojskowej w Kati niedaleko stolicy Bamako.

W składzie nowego gabinetu nie znalazł się m. in. minister spraw wewnętrznych i minister obrony. Nie podano przyczyn ich usunięcia. Zdaniem Associated Press zmiany w rządzie mogą świadczyć o podziałach wewnętrznych.

Rząd tymczasowy utworzony po przewrocie wojskowym, który nastąpił dziewięć miesięcy temu, ma przygotować nowe wybory zaplanowane na luty przyszłego roku.

Misja ONZ w Mali (MINUSMA) zaapelowała o „natychmiastowe i bezwarunkowe” uwolnienie prezydenta i premiera.

We wpisie na Twitterze podkreślono, że „ci, którzy przetrzymują przywódców kraju będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny”.

„Jestem głęboko zaniepokojony informacjami o zatrzymaniu cywilnych przywódców w okresie przemian w Mali. Wzywam do spokoju i ich bezwarunkowego uwolnienia” – zaapelował Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ.

I am deeply concerned by news of detention of civilian leaders of the Malian transition. I call for calm & their unconditional release. My Special Representative is working closely with ECOWAS, the AU & all other international actors supporting the ongoing political transition.

