Dzień Matki. Co Polacy kupują swoim mamom przez Internet?

62 proc. Polaków co roku kupuje swoim mamom prezenty na Dzień Matki – wynika z badania AdColony przygotowanego dla Mobiem. Co kupują?

62 procent Polaków co roku kupuje mamie prezent z okazji Dnia Matki; 20 proc. wcześniej kupowało prezenty, ale w tym roku nie zamierza, 14 procent osób w tym roku postanowiło kupić prezent z okazji święta matki po raz pierwszy. Jedynie cztery procent wskazało, że nigdy nie kupowało prezentów na ten dzień i nie zamierza robić tego w tym roku.

W większość prezenty kupujemy przez Internet. Tylko 20 procent respondentów zamierza kupić prezent w sklepie stacjonarnym.

Co kupują Polacy swoim mamom? Najczęstsze prezenty to: kwiaty, kosmetyki, ubrania, perfumy oraz biżuteria. Tak wynika z badania AdColony.

W Dzień Matki handlowcy się jednak nie obłowią. To Dzień Dziecka jest dla nich prawdziwym świętem. Z badania przeprowadzonego przez analityków z aplikacji BLIX, wynika, że w 2020 roku 43 procent Polaków planowało przeznaczyć na prezent dla dziecka od 50 do 100 zł. 23 procent – 100-150 zł, 8 procent – 150 a 200 zł, 6 procent a od 200 do 300 zł.

Źródło: wprost.pl