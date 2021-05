Hejt Park. Korwin-Mikke dzwoni do Mentzena. Umawia się ze Stanowskim [VIDEO]

Sławomir Mentzen z Konfederacji gościł w programie Hejt Park na Kanale Sportowym. W trakcie transmisji na żywo do Mentzena zadzwonił Janusz Korwin-Mikke i… umówił się z prowadzącym Krzysztofem Stanowskim.

Hejt Park z Mentzenem był bardzo ostry. Momentami było wałkowanie przez Stanowskiego w kółko tych samych tematów – o gejach i Żydach w nawiązaniu do słynnego wykładu polityka Konfederacji sprzed dwóch lat, w którym ogłosił kontrowersyjną „Piątkę Mentzena” i tłumaczył jakim, jego zdaniem, należy przemawiać do ogółu wyborców językiem, by trafić do odbiorcy, nawet jeśli niekoniecznie się z tym w pełni identyfikuje.

Momentami było merytorycznie, o stanie zapaści państwa polskiego, momentami było także śmiesznie. W pewnym momencie do Mentzena zadzwonił Korwin-Mikke.

Prezes partii KORWiN odniósł się do fragmentów z początku programu, gdy Stanowski wypytywał Mentzena o stanowisko jego oraz partii w kwestii Żydów i gdy wymógł na Mentzenie, by tłumaczył się z kontrowersyjnych, acz wyrwanych z kontekstu, słów m.in. Korwin-Mikkego czy Grzegorza Brauna.

– Otóż pan Stanowski powiedział, że być może w USA jest tylu właśnie homosiów, bo tam nie ma partii KORWiN. Trzeba mu było powiedzieć, że właśnie jesteśmy dumni z tego, że w Polsce jest ich mniej, być może właśnie dzięki partii KORWiN – mówił Korwin-Mikke.

– Panie prezesie, kontekst był trochę inny. Nie to, że jest ich mniej, tylko boją się ujawniać – odpowiedział Stanowski.

– Podejrzewam, że jeśli będzie pan jechał przez całą Polskę, omijając może Warszawę, Wrocław, Gdańsk i parę innych miast, to pan nie zobaczy ani jednego homosia – zripostował Korwin-Mikke.

Dodał także, że ktoś, kto uważa słowo „homoś” za obraźliwe, nie zna języka polskiego. To przytyk w stronę Stanowskiego, który kilkadziesiąt minut wcześniej stwierdził, że nazywanie homoseksualistów homosiami jest obraźliwe.

– Panie prezesie, czy pan się da zaprosić do Hejt Parku, skoro chce pan z nami rozmawiać? – zapytał Stanowski.

– Oczywiście, bardzo chętnie – odpowiedział Korwin-Mikke. Już niedługo zatem możemy spodziewać się kolejnego hitu internetu!