Luzowanie „obostrzeń”. Morawiecki studzi entuzjazm

– Nie jest wcale przesądzone, że w czerwcu będziemy „gwałtownie” znosić obostrzenia. Musimy pamiętać nadal o zachowywaniu dyscypliny sanitarnej – powiedział w środę w Józefowie premier Mateusz Morawiecki.

Premier odnosząc się do najnowszych rozporządzeń znoszących pewne obostrzenia na stadionach i przywracające koncerty plenerowe zaznaczył, że nadal należy pamiętać o zachowaniu dyscypliny sanitarnej. Dodał, że obecnie w ministerstwach – zdrowia oraz kultury i sportu – trwają prace nad uszczegółowieniem tych rozporządzeń.

– Zdecydowaliśmy się na to („luzowanie” – przyp. red.), aczkolwiek robimy to w sposób ostrożny – zaznaczył szef rządu warszawskiego. Dodał, że będzie możliwość organizowania pewnych wydarzeń, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek wieczorem rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jedno z nich stanowi, że ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu. Przesądza ono równocześnie, że podczas tych wydarzeń udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.

Kolejne pozwala na organizację, od 4 czerwca, koncertów na otwartym powietrzu z udziałem publiczności do 250 osób, pod warunkiem zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

Premier zaznaczył jednak, że wcale nie jest przesądzone, że obostrzenia będą w czerwcu „gwałtownie” znoszone.

Równocześnie przytoczył przykład krajów w Europie: Szwecji, Litwy, Belgii, w których liczba zakażeń jest kilkukrotnie większa niż w Polsce i przy zbliżonym poziomie szczepień w tych społeczeństwach pojawiają się takie ogniska zakażeń. Premier określił to jako „odbicie trzeciej fali” w tych krajach. Zaapelował, by mając to wszystko na uwadze nie lekceważyć podstawowych „zasad bezpieczeństwa” – nosić maseczki w miejscach, gdzie są one wymagane i zachowywać dystans.

Rząd warszawski nieustająco stosuje metodę kija i marchewki. Mówiąc o tzw. luzowaniu koronaobostrzeń politycy od razu jednak wskazują, że restrykcje znów mogą zostać zaostrzone.

– Nie ma czegoś takiego jak ostateczne zwycięstwo z pandemią – mówił w rozmowie z RMF FM minister pandemii Adam Niedzielski. Podkreślał, że sytuacja potrafi się dynamicznie zmieniać. – Jedna mutacja może „wywrócić stolik” – dodał.

– Z tymi mutacjami, z którymi mamy do czynienia, na pewno radzimy sobie w tej chwili, mamy wygaszenie trzeciej fali, ale myślę, że będziemy musieli zawsze żyć z takim nastawieniem, że za chwilę możemy wchodzić w różne etapy zarządzania kryzysowego – powiedział Niedzielski.

O przywracaniu lockdownu mówił także jeden z pandemicznych doradców premiera. Dr Konstanty Szułdrzyński, anestezjolog z CSK MSWiA w Warszawie i członek Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, przewiduje, że w najlepszym wypadku ostrzejszy lockdown wróci we wrześniu. Nie wyklucza, że stanie się to wcześniej.

– Karnawał trwa, ale to wszystko jest na kredyt. Mam obawy co do podyktowanego względami politycznymi triumfalizmu. Poradzimy sobie z pandemią, kiedy zaszczepi się większość społeczeństwa, plus będziemy mieli efektywne służby sanitarne, a tego, szczerze mówiąc, nie widzę – powiedział dr Szułdrzyński w rozmowie z portalem WP abcZdrowie.

– Mam wrażenie, że orkiestra gra, a za chwilę będziemy mieć lockdown. Jak Bóg da, to we wrześniu, a jak nie – to wcześniej – dodał.

