Najdroższy przystanek autobusowy w Polsce. Kosztuje tyle, co dom z działką!

W Kielcach ma powstać 26 nowych przystanków autobusowych. Jednak cena za nie może wywołać spory szok.

Niektóre z nich mają bowiem kosztować nawet… 700 tys. złotych. To tyle, co dom z działką! Przystanki mają powstać ze względu na przebudowę ulic Zagnańskiej i Witosa.

Zawrotna cena

Skąd zawrotna cena od 150 do 700 tys. złotych za przystanek?

– Cena podawana przez wykonawcę, czyli 700 tysięcy złotych szokuje. Za taką kwotę można w Kielcach kupić działkę, wybudować dom i jeszcze dobrze go wyposażyć – powiedział kielecki radny PiS Marcin Stępniewski.

Natomiast TVP3 Kielce przypomina, że już sześć lat temu budowa jednego przystanku w mieście wiązała się z kosztami średnio 400 tys. złotych.

– Jeżeli chodzi o inwestycję, która była realizowana 6 lat temu przez firmę Betonox, można powiedzieć, że była to inwestycja realizowana punktowo. Dotyczyła ponad 80 obiektów i każdy z nich i prace, które były na nim do wykonania były bardzo precyzyjnie skosztorysowane. Natomiast jeśli chodzi o inwestycję przy ul. Zagnańskiej i Witosa jest to inwestycja liniowa i przystanki są tylko jednym z jej elementów – mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD w Kielcach.

