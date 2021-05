Niezaszczepieni będą pokrywać leczenie COVID-19 z własnej kieszeni? Niedzielski zabrał głos

Pojawił się plotki, według których osoby, które się nie zaszczepią, w razie zachorowania na COVID-19 będą musiały płacić za leczenie. Sprawę komentuje minister zdrowia, Adam Niedzielski.

– My mamy konsekwentną politykę, która jest ukierunkowana na przekonywanie, zachęcanie. Nie widzimy absolutnie podstaw, bo słyszałem też takie głosy, które mówiły o tym, że osoby, które się na przykład nie zaszczepią, powinny płacić za leczenie, oczywiście w tym zakresie COVID-owym. Nie ma takich pomysłów. Absolutnie nie przewidujemy takich rozwiązań – stwierdził Adam Niedzielski w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”.

Polityk wypowiedział się również na temat certyfikatów szczepień:

– Przede wszystkim my w zasadzie już mamy taką gotowość techniczną, takie pierwsze testy podłączeniowe. One jeszcze nie polegają na testowaniu aplikacji, ale podłączeniu systemu. To już, w tej chwili, zaczynamy. Te testy prowadzi Centrum E-zdrowia podległe resortowi zdrowia. One w zasadzie od wczoraj są prowadzone. Jeśli chodzi o stan tego tzw. zielonego certyfikatu, czyli potwierdzenia szczepienia, czyli bycia ozdrowieńcem i jednocześnie też testu, który ma być wykazywany w danej aplikacji czy w dokumencie papierowym, to tutaj będziemy gotowi tak, jak zresztą cała UE, na 1 czerwca, ale faktycznie z tego co mam, ostatnie informacje, to ten start oficjalny w całej Europie systemu jest planowany dopiero na 1 lipca – powiedział.

Źródło: Trójka