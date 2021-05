Pierwszy kraj UE uznał izraelskie osadnictwo za „zbrodnię faktycznej aneksji”

Pierwszy kraj w Unii Europejskiej zdefiniował izraelskie osadnictwo na terytorium Palestyny ​​jako „zbrodnię faktycznej aneksji”. Decyzję taką podjęła Irlandia na wniosek, który uzyskał ponadpartyjne poparcie.

Decyzja władz Irlandii ma miejsce po okresie nasilenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, do którego doszło po planach wysiedlenia Palestyńczyków i przejęcia ich terenów pod budowę osiedli mieszkaniowych przez Izrael.

W wyniku starć, do których doszło i wzajemnych ostrzałów rakietowych Hamasu i Izraela zginęło kilkuset Palestyńczyków, w tym kilkadziesiąt dzieci. Po stronie izraelskiej zanotowano kilkunastu zmarłych.

„Zbrodnia faktycznej aneksji”

Po tych wydarzeniach rzecznik partii Sinn Féin, John Brady, przedstawił ponadpartyjny wniosek dotyczący uznania tego, iż „zbrodnia faktycznej aneksji ma miejsce na okupowanych terytoriach palestyńskich” oraz „Izrael działa nielegalnie według prawa międzynarodowego”.

Wniosek został przyjęty, chociaż minister spraw zagranicznych Simon Coveney wezwał do wprowadzenia poprawki, która zawiera potępienie przez Sinn Féin ataków przeprowadzonych przez Hamas na Izrael.

Coveney zauważył, że wniosek ponadpartyjny był „wyraźnym sygnałem głębi uczuć w całej Irlandii” w tej sprawie, dodając, że rząd podziela „poważne zaniepokojenie” Sinn Féin.

Co ważniejsze, opisał „skalę, tempo i strategiczny charakter” akcji osadniczej Izraela jako równoznaczne z „faktyczną aneksją”.

„Nie możemy powrócić do przymusowych eksmisji”

– Nie możemy powrócić do łamania prawa międzynarodowego, rozszerzania nielegalnych osiedli na okupowane terytorium palestyńskie – powiedział w Dáil Éireann.

– Nie możemy powrócić do przymusowych eksmisji Palestyńczyków z ich domów we Wschodniej Jerozolimie i innych częściach Zachodniego Brzegu – dodał.

– To de facto aneksja. To nie jest coś, co mówimy z łatwością. Jesteśmy pierwszym krajem członkowskim UE, który to uczynił. Ale odzwierciedla to ogromną troskę, jaką żywimy o intencje tych działań i ich wpływ – podkreślił.

Coveney był jednak „głęboko zaniepokojony” odmową Sinn Féin przyjęcia poprawki i „wezwania Hamasu do przestrzegania prawa międzynarodowego” oraz potępienia działań bojowników.

Poprawka została następnie uwzględniona, zanim została przyjęta w Dáil Éireann (niższa izba parlamentu Irlandii – red.).

Źródło: irishpost.com