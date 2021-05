Prezydent Andrzej Duda w Adampolu. Żyje tam 50 mieszkańców nadal posługujących się językiem polskim

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w drugim dniu oficjalnej wizyty w Turcji odwiedzili polską osadę pod Stambułem – Adampol, po turecku Polonezkoy („polska wieś”).

To historyczna osada, ale dziś przedmieście Stambułu. Para prezydencka zwiedziła polski cmentarz i kościół katolicki. Odwiedzili też „Domek Pamięci Cioci Zosi”, poświęcony historii miejscowości i mieszkających w niej Polaków. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe.

Podczas uroczystości prezydent oświadczył, że jest zaszczycony, mogąc wręczyć odznaczenia za „podtrzymywanie polskości, kultywowanie tradycji i mowy dziadków i ojców, za bycie dumnym z tego, że się jest Polakiem – choć tak daleko od Polski, a jednocześnie właśnie przez to tak blisko”.

„Cieszę się z tego, że możemy być tutaj dzisiaj z państwem, podziękować, powiedzieć, że my także pamiętamy i my także postrzegamy to jako wielką zasługę dla polskości. Cieszę się, że działacie państwo tak, że o państwa działalności wie pan prezydent Turcji pan Erdogan” – oświadczył prezydent. „Jesteście wspaniałymi ambasadorami Rzeczypospolitej od kilku już pokoleń” – dodał Prezydent.

Wójt Polonezkoy Antoni Wilkoszewski zwracał uwagę, że w tym roku przypada 179 rocznica powstania miejscowości. „Jesteśmy dumni, że przez sześć pokoleń, mimo tak niewielkiej liczby ludności, potrafiliśmy do dzisiaj zachować język polski, wiarę i kulturę” – mówił.

Jeden z mieszkańców, Tadeusz Ohotsky mówił dziennikarzom, że obecnie w Polonezkoy około 50 mieszkańców nadal posługuje się językiem polskim. Większość utrzymuje się z turystyki. „Ludzie tutaj przyjeżdżają na weekendy. My mamy restauracje, pensjonaty, hoteliki” – dodał.

Polonezkoy to stały punkt wizyty polskich prezydentów w Turcji. Został założony 19 marca 1842 r., a inicjatorem był przywódca jednej z emigracyjnych frakcji po Powstaniu Listopadowym Adam Czartoryski. Książę Czartoryski wysłał nad Bosfor swojego współpracownika Michała Czajkowskiego. Wykupił on część terenów leśnych na północny-wschód od Stambułu, gdzie zaczęła powstawać polska wioska.

Z czasem osada nazwana na cześć Czartoryskiego Adam-koj czyli Adamowa Wioska, w skrócie Adampol, zaczęła się rozrastać. Miejscowość nosi obecnie oficjalną nazwę Polonezkoy (polska wieś). Wójtem tradycyjnie zawsze zostaje Polak.

