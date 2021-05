Zaszczepieni nie liczeni do limitów. Rząd wydał w nocy nowe rozporządzenie

Rząd delikatnie luzuje obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy wprowadzone w imię walki z koronawirusem. We wtorek późnym wieczorem opublikowano nowe rozporządzenie, które dotyczy przede wszystkim koncertów, meczów piłkarskich i bibliotek.

Od 4 czerwca 2021 r. na otwartym powietrzu będzie można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0). Tym samym usunięto dotychczas obowiązujący zapis, który wykluczał z odmrożenia działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych.

Obostrzenia. Koncerty

Koncerty i widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być organizowane pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni – z tym, że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Nie sprecyzowano, kto ma to sprawdzać albo czy tym samym rząd daje uprawnienia np. ochroniarzom do weryfikowania dokumentacji medycznej.

Ze znowelizowanego rozporządzenia wynika, że koncerty i widowiska cyrkowe będą mogły być organizowane także w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Obostrzenia. Mecze piłkarskie – wyjątek dla kadry

W Dzienniku Ustaw opublikowano także rozporządzenie, w którym stwierdzono, że liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu.

Rozporządzenie przesądza, że podczas tych wydarzeń udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.

Obostrzenia. Biblioteki

W rozporządzeniu zapisano też możliwość organizowania przez biblioteki spotkań i wydarzeń z udziałem nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami. W tym przypadku uczestnicy również muszą mieć zakryte usta i nos, nie mogą spożywać napojów lub posiłków.

W kwestii koncertów i bibliotek obostrzenia obowiązują do 5 czerwca.