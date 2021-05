Lekarz podpisał list otwarty ws. dobrowolności szczepień. NIL wezwała go na przesłuchanie [VIDEO]

Mimo że program Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” został zdjęty z anteny TVP za „brak przedstawienia argumentów strony przeciwnej”, dziennikarz nie porzucił tematów związanych z mniemaną pandemią. Rozmawiał z „niepokornymi” lekarzami wzywanymi przed oblicze Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Jan Pospieszalski rozmawiał z jednym z medyków wezwanych na przesłuchanie przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Lekarskiej, radiologiem dr. n. med. Przemysławem Czyszkowskim.

– Zostałem wezwany przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Lekarskiej, przez pana lekarza Wronę, w charakterze – trudno nawet to powiedzieć – chyba podejrzanego lub przesłuchiwanego, z tytułu tego, że byłem jednym z wielu sygnatariuszy listu otwartego do prezydenta i naszych władz w sprawie m.in. dobrowolności szczepień w Polsce – mówił lekarz.

Eksperyment medyczny

Jan Pospieszalski podkreślił, że „szczepienia w dalszym ciągu uznane są przez samych producentów, że są eksperymentem medycznym”.

Lekarz przytaknął. – Może słowo eksperyment jest prawdziwe, ale przede wszystkim (szczepionki – przyp. red.) są po prostu dopuszczone warunkowo przez Europejską Agencję Leków na czas określony, Pfizera, zdaje się, jest do lipca tego roku – z tego tytułu, że badania kliniczne żadnego z tych specyfików nie zostały dokończone. O ile pamiętam, Pfizer kończy te badania w grudniu 2023 roku i wówczas będziemy mogli z całą stanowczością odpowiedzieć na to, czy te specyfiki działają i są w pełni bezpieczne. Zatem każdy, kto dziś głosi tezę taką, że wszystko jest w porządku, że ten specyfik jest absolutnie bezpieczny, kłamie – zaznaczył.

– Oczywiście kłamie też ten, który mówi, że w stu procentach szczepionka jest szkodliwa. O tym po prostu dowiemy się za trzy lata i wtedy rzeczywiście uczciwie będziemy mogli odpowiedzieć, na ile te specyfiki są skuteczne i na ile bezpieczne – dodał.

Lekarz podkreślał, że wątpliwości zgłaszane przez medyków, m.in. w liście otwartym, są zasadne. – Cała historia medycyny to dyskurs. Zawsze tak się rozwijała medycyna, że spotykają się lekarze różnych specjalności, z różnym doświadczeniem zawodowym i w oparciu o nowe osiągnięcia po prostu dyskutują, często się spierając. Ale ten spór polega na tym, że chociaż mamy różne zdania, szukamy platformy porozumienia, która w kontekście naszych kłótni miałaby przynieść korzyści pacjentowi – wskazał.

„Prywatne kariery polityczne”

– Chciałbym wierzyć w to, że to spotkanie służy jakiemukolwiek dyskursowi. W moim odczuciu i kolegów, którzy już mieli okazję tutaj na tym spotkaniu być wcześniej, nie o dyskurs tutaj chodzi – mówił o przesłuchaniu przed NIL.

– Sądzę, że – jest to tylko moje domniemanie – niestety kilku panów, również z tytułami profesorskimi, realizuje swoje zupełnie prywatne kariery polityczne, kosztem oczerniania wielu wybitnych lekarzy, lekarek, często z tytułami profesorskimi – dodał dr Czyszkowski.

Lekarz odniósł się też do słów prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzeja Matyi, który podczas grudniowego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia zapowiadał „przesłuchania” lekarzy sceptycznych wobec akcji wyszczepiania Polaków.

– Myślę, że obietnica pana prof. Matyi, złożona panu ministrowi zdrowia, jest tutaj kluczowa – skwitował dr. Czyszkowski.

Zamach na lekarzy

Lekarz odniósł się także do pytania o stratę kapitału, jakim jest zaufanie pacjenta. Przyznał, że ów kapitał odbiera lekarzom wezwanie na przesłuchanie do Naczelnej Izby Lekarskiej.

– To jest absolutnie zamach na wielu lekarzy, nie mówię tutaj tylko o sobie, którzy przez dziesięciolecia budowali swój honor, swoje zaufanie, swoją estymę wśród swoich pacjentów, która jest nieodzowną częścią tego, by pacjenci czuli się bezpiecznie. Częścią relacji pacjent-lekarz, wpływającą na ich terapię – wskazał.

Jak zaznaczył, jeśli komuś przypina się – nawet nie sprawdzoną – etykietę, to „zdrapywanie jej potem jest trudne”. – A i tak u wielu osób pewien osąd pozostaje i na pewno część pacjentów, która śledzi tę sytuację, będzie miała mieszane uczucia – zaznaczył.

Pytany, czy przesłuchania przed NIL można nazwać formą represji, dyscypliny lub szykanowania, odparł: „Pewnie tak”.

– Na pewno nie powinno się to tak odbywać – ocenił. Jak dodał, „można było to zrobić w sposób spokojny i kulturalny. Czyli w sposób taki, jak do tej pory się to robiło”.

Dziś zapraszamy Państwa na drugą z rozmów z przesłuchiwanymi przez NIL lekarzami z Bydgoszczy. Naszym rozmówcą był dr n. med. Przemysław Czyszkowski.https://t.co/I0OQcGY8ez — Warto Rozmawiac (@WartoRozmawiac) May 25, 2021

Źródło: Twitter/Warto Rozmawiać