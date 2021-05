Najnowszy sondaż. Platforma umiera

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, 33,7 proc. biorących udział w głosowaniu poparłoby PiS; 22,7 proc. Polskę 2050, a 13 proc. KO. Konfederację wskazało 8,2 proc. – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM.

Z badania wynika, że gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to wzięło by w nich udział 48,1 proc. Polaków. Brak chęci udziału w wyborach zadeklarowało natomiast 49,5 proc. badanych.

Spośród osób, które wyraziły chęć głosowania, 33,7 proc. poparłoby PiS, 22,7 proc. na Polskę 2050, a 13 proc. KO.

Konfederację wskazało 8,2 proc. chcących głosować, a Lewicę 8 proc. Z badania wynika, że do Sejmu nie weszłaby Koalicja Polska – PSL, która uzyskała w badaniu 4,3 proc. wskazań.

9,9 proc. badanych wskazało natomiast, że „trudno powiedzieć” na kogo oddaliby swój głos.

Badanie przeprowadzono 25 maja na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). (PAP)