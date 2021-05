Polska jak Ohio. Tam już wylosowali pierwszego szczepionkowego szczęściarza-milionera

W Ohio mają już pierwszego milionera, który swoją fortunę zawdzięcza szczepionce na Covid-19. Amerykanin został milionerem, podobnie jak w Polsce, dzięki loterii utworzonej przez stan Ohio, aby zachęcać do szczepień. Nazwiska dwóch pierwszych zwycięzców loterii wymyślonej przez stan Ohio w USA podano w środę 26 maja wieczorem.

Pierwszym szczęściarzem szczepionkowym i milionerką została pani Abbigail Bugenske. Drugim zwycięzcą i zdobywcą stypendium studenckiego o tej wartości w loterii „Vax-a-Million” jest niejaki Joseph Costello.

Cała zasługa tych dwóch obywateli Ohio polega po prostu na tym, że dali się zaszczepić. Losowanie zwycięzców było „na żywo” transmitowane w TV. Jak to w USA bywa, nagród jest więcej, niż w Polsce, bo podobni milionerzy będą wybierani przez cztery kolejne tygodnie.

W loterii może brać udział każdy mieszkaniec, który otrzymał przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Do wygrania jest milion dolarów lub stypendium, co dotyczy młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

Jest to inicjatywa republikańskiego gubernatora Mike’a DeWine’a. Do tej pory w Ohio przynajmniej pierwszą szczepionkę otrzymało 45% mieszkańców tego stanu. Poza Polską i Ohio podobne loterie stają się coraz popularniejsze w innych miejscach. W Memphis mają lokalną „loterię”, w której zaszczepienie się daje szansę na wygranie samochodu.

Źródło: RTBF