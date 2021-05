Stanowski zaprosił Mentzena i pożałował. „Ludzie mają niezłego pierd**ca”. Dziennikarz odebrał przykrą wiadomość

Krzysztof Stanowski po zaproszeniu do Hejt Parku na Kanale Sportowym Sławomira Mentzena otrzymał przesyłka od jednego ze swoich, byłych – jak się okazało – fanów. Rozgoryczony, lewicowy raczej widz, odesłał mu książkę ze specjalną, wulgarną dedykacją.

Gościem w ostatnim odcinku Hejt Parku był ekspert Konfederacji od ekonomii Sławomir Mentzen. Jednemu z widzów Kanału Sportowego bardzo nie spodobało się to zaproszenie, co wyraził w kuriozalnej i wulgarnej zarazem dedykacji skierowanej do dziennikarza.

„Ludzie mają niezłego pierd**ca” – napisał na Twitterze Stanowski.

„Kiedy zaprosiłem do HP Sławomira Mentzena to jeden kolo mi napisał, że już nie chce mieć na półce mojej książki. No i odesłał” – dodał dziennikarz.

„WESZŁO w FASZYZM” – przeczytał na kopercie z przesyłką Stanowski.

„Przekażcie to gówno swojemu fuhrerowi! Niech sobie tym podetrze swoją konfederacyjną d**pę” – czytamy w miejscu na dedykację książki autorstwa Stanowskiego, którą zwrócił mu rozgoryczony czytelnik.

Człowiek musiał być ewidentnie sympatykiem lewej strony polskiej sceny politycznej o czym świadczą jego niewybredne i żenujące słowa.