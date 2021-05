Tajna broń Putina. W sieci pojawiło się nagranie z testów potężnego systemu [VIDEO]

W sieci pojawiły się nagrania nowej rosyjskiej broni, ale nie są znane żadne szczegóły na jej temat. Według niektórych chodzi o rakietowy system przeciwpancerny, zdolny do zestrzeliwania dronów. W czwartek Władimir Putin wygłosił mowę o ciągłej potrzebie rozwoju armii.

Nagranie pochodzi od rosyjskiego producenta Kałasznikow, pojawiło się na Twitterze. Rosjanie nie podali informacji na temat testowanej broni i pozostawili zainteresowanych z domysłami. Zapowiedziano jedynie, że jest to zapowiedź „wielkiego wydarzenia”.

Na nagraniu widać potężną eksplozję, po tym jak pocisk trafił w cel. Dron, który obserwował to wydarzenie spadł.

Według komentatorów był to test nowego rakietowego systemu przeciwpancernego.

„Izwiestija” na początku roku podawała, że Rosja rozpoczęła prace nad pierwszym na świecie rakietowym systemem przeciwpancernym. Broń ma skutecznie radzić sobie z zestrzeliwaniem bezzałogowców.

Bekchan Ozdrojew dyrektor ds. przemysłu rosyjskiego koncernu Rostiech (Rostex) przekazał, że nowy system będzie mógł niszczyć czołgi i pojazdy opancerzone, ale i inne cele, które wcześniej były uznawane za nieosiągalne dla dotychczasowych systemów uzbrojenia – w tym także drony.

W tym monecie żadna armia na świecie nie dysponuje taką bronią, która byłaby w stanie swobodnie niszczyć niewielkie, zwrotne cele o niskim śladzie czy kontraście cieplnym, czyli np. bezzałogowce.

Kilka dni temu szef rosyjskiego resortu obrony Siergiej Szojgu zapowiedział rozpoczęcie budowy autonomicznych robotów bojowych. Co ciekawe nie chodziło o prototypy, a o produkcję seryjną.

Putin o potrzebie rozwoju armii

Podczas czwartkowego spotkania prezydent Rosji Władimir Putin zauważył również, że jest potrzeba zwiększenia liczby samolotów transportowych i helikopterów. – Nowoczesna armia rosyjska musi być zwarta, ale wykazać się skutecznością – dodał.

Zdaniem Putina rozwój wojskowego lotnictwa transportowego, jego skoordynowane działanie i wysoka gotowość floty samolotów „w dużej mierze decydują o mobilności sił zbrojnych i możliwości szybkiego przemieszczania ich na duże odległości”.

Siły Zbrojne Rosji muszą mieć wystarczającą liczbę wojskowych samolotów transportowych i ciężkich helikopterów, zauważył Putin, dodając, że „są teraz pewne sukcesy i mocne podstawy w tej dziedzinie”.

Rosja kończy testy lekkiego samolotu transportowego Il-112V, a dwie sztuki mają zostać oddane do użytku w tym roku. Dodatkowo Rosja wznawia produkcję samolotu Ił-76 na nowej bazie technologicznej: pięć samolotów Ił-76MD-90A musi zostać oddanych do użytku do końca tego roku. Poza tym utrzymuje flotę superciężkich samolotów An-124 z częściami produkowanymi w kraju.

„Tymczasem, zgodnie z przedstawionymi danymi, MON potrzebuje znacznie większej liczby samolotów transportowych i helikopterów” – powiedział Putin. „Porozmawiajmy dzisiaj, jak sprawnie rozwiązać to zadanie, określić nasze działania na rzecz wzrostu produkcji i modernizacji wojskowego lotnictwa transportowego”.

Putin dodał, że „rosyjska armia i marynarka wojenna muszą być w wystarczającym stopniu wyposażone w zaawansowaną, precyzyjną broń dalekiego zasięgu”.

„Analiza konfliktów zbrojnych ostatnich kilkudziesięciu lat i doświadczenia związane z rozwojem czołowych armii świata podkreślają rosnącą rolę efektywnego wykorzystania, pocisków manewrujących różnych rodzajów amunicji bazowej i kierowanej” – stwierdził Putin.

Źródło: Kresy.pl, NCzas.com