TVP Info manipuluje przy wypowiedzi Mentzena. Chcieli być zabawni i są – śmieje się z nich cała Polska [VIDEO]

W programie „W tyle wizji” na TVP INFO, czyli w państwowej podróbce tvn-owskiego „Szkła kontaktowego”, prowadząca Magdalena Ogórek próbowała wyśmiać wyciętą i wyjętą z kontekstu wypowiedź dra Sławomira Mentzena z Konfederacji.

Sławomir Mentzen był gościem w programie „Hejt Park” Krzysztofa Stanowskiego. Jednym z poruszanych tematów był lockdown w Polsce. Ekonomista z Konfederacji powiedział, że w tym jednym przypadku bardziej podoba mu się podejście Białorusi, która nie zamknęła gospodarki.

Mentzen przywołał przykład swojego klienta, który podczas zamrożenia gospodarki w Polsce właśnie tam wyjechał, by odpocząć od lockdownu.

Mentzen wypowiadał się wyłącznie na temat restrykcji covidowych i wyraźnie zaznaczył, że to jest jedyna rzecz, która mu się w reżimie Łukaszenki podoba.

TVP wycięło tę wypowiedź, pocięło i skomentowało tak, jakby dr Mentzen stwierdził, że Białoruś jest wolnościowym państwem.

– Można doradzić panu Mentzenowi, że w Korei Północnej to już w ogóle jest lepiej niż na Białorusi. Tam zupełnie nie trzeba żadnych podatków płacić. Może gdyby tam pojechał na kawkę i do restauracji? – powiedziała Magdalena Ogórek.

#WTyleWizji |💬@ogorekmagda: Można doradzić panu @SlawomirMentzen, że w Korei Północnej to już w ogóle jest lepiej niż na Białorusi. Tam zupełnie nie trzeba żadnych podatków płacić. Może gdyby tam pojechał na kawkę i do restauracji? pic.twitter.com/YvuN1AJKuJ — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 26, 2021

Trudno powiedzieć, czy dało się to skomentować jeszcze głupiej.

Po pierwsze – dr Mentzen nie mówił nic o żadnych podatkach, ale pani Magdalena Ogórek udowodniła, że nie do końca wie, czym podatki w ogóle są – skoro uważa, że w Korei Północnej ich nie ma. To wyjaśnia dlaczego dziennikarze TVP INFO z takim przekonaniem twierdzą, że wprowadzane przez PiS „opłaty” i „daniny” to nie podatki.

Po drugie – dla polskiej „reżimówki” nie jest raczej bezpiecznym mówienie o Korei Północnej. To właśnie do państwowej telewizji z tego reżimu komunistycznego są nieustannie porównywani.

Po trzecie – tak bezczelne wyjmowanie wypowiedzi z kontekstu i próba zmanipulowania jej komentarzem, to wstyd dla dziennikarzy.

Nic dziwnego, że pod udostępnionym na Twitterze nagraniem są jedynie negatywne komentarze.

„Jaka żenująca manipulacja” – piszą komentujący.

„Nawet propagandę zaczynacie robić na odp**rdol. Nawet wam się pociąć legitnie nie chce” – dodał ktoś.

„Koreę Północną to już dawno przebiliście w propagandzie” – skwitował internauta.