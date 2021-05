Za nasze pieniądze. Ogromne zarobki dziennikarzy Polskiego Radia i milionowe nagrody

Dziennikarze w Polskim Radiu zarabiają średnio 10,73 tys. zł. Na nagrody zostanie przeznaczonych 3,2 mln zł. Przypomnijmy, że mówimy o radiu państwowym, które utrzymywane jest m.in. przez państwo za pieniądze, które są przymusem odbierane Polakom.

Polskie Radio zakończyło rok 2020 „na plusie” i to sporym, bo mowa aż o 30 mln zł wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego. Jak to się stało? Ano, dzięki pieniądzom Polek i Polaków. Spółka dostała w zeszłym roku o 59 mln zł więcej ze środków publicznych (w sumie dostali 278 mln zł).

W 2019 roku, z mniejszymi środkami wyszarpanymi od Polaków, Polskie Radio zaliczyło stratę rzędu 10,44 mln zł. Tak bardzo opłacalny jest ten państwowy twór.

Nieważne, czy słuchacie Polskiego Radia, czy nie. Płacą na nie wszyscy. Z punktu widzenia wolnościowców oraz zwykłej uczciwości – jest to sytuacja patologiczna.

A jak się pracuje za pieniądze Polaków? Bardzo dobrze.

„Na nagrody zostanie przeznaczonych 3,2 mln zł. Na wynagrodzenie zarządu wydano 404 tys. zł brutto, średnia miesięczna płaca w Polskim Radiu wynosiła 8,4 tys. zł brutto, dziennikarzy – 10,73 tys. zł” – wynika z informacji portalu Wirtualnemedia.pl.

To wszystko ogromne pieniądze. Jeśli miałoby to miejsce na wolnym rynku – niechby te pensje i nagrody były nawet wyższe. Tu jednak mówimy o pieniądzach z kieszeni Polaków.

Jak długo jeszcze państwo będzie miało radia, telewizje, stadniny koni i tysiące innych spółek, które nie mają charakteru strategicznego?

Źródło: Wirtualne Media