Czasy Franciszka. Pierwsza prawosławna Msza w bazylice św. Piotra na Watykanie

24 maja w Kaplicy Europy w Grotach Watykańskich po raz pierwszy celebrowano liturgię prawosławną – informuje na łamach agencji ACI Stampa Andrea Gagliarducci.

Data jest nieprzypadkowa. 24 maja to uroczystość świętych Cyryla i Metodego w Kościele Bułgarskim. Papież Jana Paweł II 1 grudnia 1980 roku ogłosił tych patronami Europy.2 listopada 1981 roku papież Polak poświęcił „Kaplicę Europy”, znajdującą się w krypcie Bazyliki Papieskiej, pod baldachimem Berniniego i obok grobu Berniniego.

Na uroczystość do Watykanu przybyli prezydenci Bułgarii i Macedonii.

Poparcia odprawieniu prawosławnej Mszy w bazylice św. Piotra udzielił kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz kardynał Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki św. Piotra, oraz Bogdan Pataszew, ambasador Bułgarii przy Stolicy Apostolskiej i arcybiskup Anselmo Pecorari, nuncjusz apostolski w Bułgarii.

Uroczystości przewodził ks. Iwan Iwanow. W wywiadzie dla mediów powiedział, że wydarzenie to ma „szczególne znaczenie, ponieważ nie ograniczyliśmy się do odmówienia pierwszej modlitwy dziękczynnej poświęconej świętym Cyrylowi i Metodemu, ale po raz pierwszy przeprowadziliśmy całą celebrację prawosławną w miejscu świętym dla Kościoła katolickiego, gdzie znajdują się relikwie św. Piotra, i jest to dla nas wielki zaszczyt”.

Źródło: gosc.pl