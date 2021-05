Dodatkowe 1,8 mld dawek trafi do Europy. Gigantyczny trzeci kontrakt Komisji Europejskiej z BioNTech-Pfizer

Komisja Europejska podpisała w czwartek trzeci kontrakt z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. Rezerwuje on dodatkowe 1,8 mld dawek szczepionki przeciw Covid-19 w imieniu wszystkich państw UE w okresie od końca 2021 do 2023 roku. Szacowana wartość umowy to 35 mld euro.

– Umowa z BioNTech-Pfizer jest dobrą wiadomością dla naszej długofalowej walki o ochronę obywateli Europy przed wirusem i jego odmianami. BioNTech-Pfizer odegrały kluczową rolę w dostarczeniu wystarczającej liczby dawek do lipca, aby zaszczepić 70 proc. dorosłej populacji – oznajmiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Nowy kontrakt gwarantuje produkcję i dostawę w UE do 1,8 mld dawek. Potencjalne umowy z innymi producentami będą oparte na tym samym modelu z korzyścią dla wszystkich – dodała.

Umowa gwarantuje zakup 900 mln dawek, z opcją na dodatkowe 900 milionów.

Kontrakt wymaga, aby produkcja szczepionek odbywała się na terytorium UE i żeby podstawowe komponenty również pochodziły z krajów Wspólnoty.

Wartość kontraktu – według szacunkowych obliczeń agencji dpa – to około 35 mld euro. Cena jednej dawki to ok. 19,50 euro.

(PAP)