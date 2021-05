Grzegorz Braun: chce Rzeszowa otwartego na dobre interesy, na biznesy, wymianę handlową

– Rzeszów powinien korzystać ze swojego położenia na skrzyżowaniu szlaków handlowych – uważa kandydat na prezydenta tego miasta poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Dodał, że będzie zabiegał o zlokalizowanie w Rzeszowie izb handlowo-przemysłowych polsko-chińskiej i polsko-indyjskiej.

W trakcie piątkowej konferencji prasowej przypomniał, że w Rzeszowie przecinają się biegnąca z zachodu na wschód autostrada A4 oraz z północy na południe budowana via Carpatia.

– Rzeszów położony na mapie w miejscu idealnym; na skrzyżowaniu dróg, odwiecznych szlaków handlowych. Ma z tego swojego położenia korzystać – mówił.

Współpraca międzynarodowa

Zdaniem Brauna, w rozwijaniu współpracy z Chinami i Indiami mogą pomagać izby przemysłowo-handlowe. Ich siedziby – podkreślił – powinny znajdować się w kamienicach rzeszowskiego Rynku.

Tam także powinny znaleźć się biura konsulatów honorowych. – Potraktujcie to państwo tylko połowicznie jako żart. Będę dążył do tego, aby powstały tu konsulaty honorowy Teksasu, Arizony, Florydy – zauważył Braun.

Jednocześnie – w jego ocenie – do współpracy międzynarodowej nie należy podchodzić „bezkrytycznie, czy rzucać się w objęcia np. komunistycznych republik Nowego Jorku, czy Kalifornii”. – Z Teksasem to co innego. Są tam nasi rodacy. Jest się z kim komunikować – wyjaśnił.

„Chce Rzeszowa otwartego”

Zadeklarował, że „chce Rzeszowa otwartego właśnie na dobre interesy, na biznesy, na współpracę, wymianę handlową”. „Chcę Rzeszowa bardzo otwartego, ale nie na przestrzał” – dodał.

Braun skrytykował poparcie udzielone przez poprzedniego prezydenta miasta deklaracji prezydentów miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji sprzed czterech lat. Podczas konferencji podarł test deklaracji.

– Nie będzie partycypował Rzeszów na mojej wachcie w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które by dążyły do rozpuszczenia swoistości kulturowej, cywilizacyjnej, kulturowej na całym terytorium RP, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia i Rzeszowa – powiedział.

Wybory rzeszowskie

Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19.

Wybory zarządzone zostały początkowo na 9 maja, ale ich termin został przesunięty na 13 czerwca, co uzasadniano sytuacja epidemiczną.

Oprócz Brauna w wyborach startują: popierana przez Prawo i Sprawiedliwość i rzeszowski region NSZZ „Solidarność” wojewoda podkarpacki Ewa Leniart; proponowany i konsekwentnie wspierany w trakcie kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz b. współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, którego popierają m.in. PO, Lewica, PSL i Ruch Polska 2050.

Źródło: PAP