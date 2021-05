Konfederacja apeluje do prezydenta Dudy: „Nadchodzi chwila, w której prezydent zostanie poddany bardzo poważnej próbie” [VIDEO]

Posłowie Konfederacji Dobromir Sośnierz i Michał Urbaniak zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten nie podpisywał ustawy dotyczącej Funduszu Odbudowy. Politycy przekonywali, że wielki, uwspólnotowiony kredyt jest niezgodny z Konstytucją RP.

– Ta konstytucja została złamana – powiedział Michał Urbaniak, precyzując, że mowa o art. 90 dotyczącym oddania części suwerenności w ręce Brukseli.

– Teraz ustawa ratyfikująca Fundusz Odbudowy będzie szła bezpośrednio do prezydenta Dudy – mówił dodając, że dokumenty są już na biurku głowy naszego państwa.

– Apelujemy do pana prezydenta, o to by nie łamał konstytucji, by skorzystał z art. 122, który pozwoli mu na veto, odesłanie tego do Sejmu, a tam może uda nam się przekonać posłów, że FO nie jest dla Polaków korzystny. To fundusz pożyczek i 37 lat zadłużenia – wymieniał Urbaniak.

– Nadchodzi chwila, w której prezydent zostanie poddany bardzo poważnej próbie – podkreślił mocno Dobromir Sośnierz.

– To jedna z niewielu tak kluczowych decyzji, które przyjdzie mu podjąć. To sprawdzian, w którym może wyrosnąć ponad tą polityczną piaskownicę. Czy stanie się – przynajmniej w tym momencie – mężem stanu? Czy ulegnie „politykierstwu” i będzie realizował linię swojej partii? Czy będzie patrzył długookresowo, spojrzy na dalekosiężne skutki? – rzucał pytania poseł Konfederacji.

Sośnierz zaznaczył, że jeśli Duda podpisze dokument to będzie „kolejnym na którego Konfederacja złoży doniesienie do Trybunału Stanu”.

– Apelujemy o spotkanie z przedstawicielami Konfederacji. My chętnie panu prezydentowi bardzo istotne argumenty za tym, że to jest zły pomysł i jest procedowany z naruszeniem zapisów prawa – zaznaczył.