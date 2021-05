Loteria szczepionkowa. Ziemkiewicz: Możesz wygrać milion albo zakrzep

Rząd ogłosił loterię szczepionkową, która ma zachęcić niezdecydowanych Polaków do szprycowania. Wszystko bowiem wskazuje na to, że zainteresowanie szczepieniami spada. Do pomysłu loterii Narodowego Programu Szczepień odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

– Zainteresowanie szczepionkami szybko słabnie. Rząd szuka sposobów, jak zachęcić Polaków – pisała „Rzeczpospolita” na pierwszej stronie wydania z 20 maja. Rozwiązania te przedstawił 25 maja szef KPRM Michał Dworczyk.

Przypomnijmy, iż – jak donosiła Wirtualna Polska – z danych udostępnionych jej przez rządowe Centrum e-Zdrowia wynika, że większość Polaków, którzy mogli się zaszczepić, nie zarejestrowała się na szprycowanie.

Po 143 dniach tzw. Narodowego Programu Szczepień, nie zrobiło tego aż 21 mln Polaków z 34,9 mln osób powyżej 16 roku życia, mających już wystawione e-skierowania. Do 19 maja wyszczepić się (pierwszą lub dwiema dawkami) dało 13,9 mln Polaków.

– W połowie czerwca będą znane szczegóły loterii Narodowego Programu Szczepień – powiedziała PAP Aida Bella, rzecznika prasowa Totalizatora Sportowego, który uczestniczy w pracach nad przygotowaniem loterii. Ma ona ruszyć 1 lipca.

We wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że od 1 lipca uruchomiona zostanie loteria Narodowego Programu Szczepień.

– To będzie zadanie realizowane przez Totalizator Sportowy, który będzie spółką wiodącą. Poza Totalizatorem włączy się w to także szereg spółek skarbu państwa – poinformował minister.

Dodał, że mniej więcej co dwutysięczna osoba, która będzie się szczepiła, otrzyma 500 zł.

– Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tys. zł, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe: hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, czy ubezpieczeniowe. Co miesiąc będą też dwie nagrody po 100 tys. zł plus samochód hybrydowy, a w finale dwa razy po 1 mln zł i również samochód hybrydowy – wymienił Dworczyk.

Jak wyliczył, całość będzie kosztować ponad 140 mln zł. Szef KPRM wskazał, że formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządom.

Do rządowego pomysłu odniósł się publicysta Rafał Ziemkiewicz. „Loteria szczepionkowa. Możesz wygrać milion albo zakrzep. Prawdopodobieństwo mniej więcej takie same” – napisał publicysta (pisownia oryg.).

to nie jest prawda. Szczepionki są przebadane i sprawdzone, a ryzyko zakrzepicy jest marginalne. Znacznie większym ryzykiem jest zachorowanie na COVID-19” – czytamy w odpowiedzi.

