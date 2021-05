Przypadki udary mózgu po szczepieniu AstraZeneca. Sprawą zajmują się eksperci

Lekarze w Wielkiej Brytanii zastanawiają się, czy szczepionki AstryZeneki mogą mieć związek z udarami mózgu u młodych dorosłych.

Brytyjscy lekarze będą teraz zwracać uwagę, czy u pacjentów zaszczepionych AstraZeneką nie występują objawy udaru mózgu. Podejrzenia o związek szczepionki z udarami pojawiły się po tym, jak do szpitala w Wielkiej Brytanii przyjęto trzech pacjentów z udarem mózgu – uprzednio zaszczepionych AZ. Jeden z nich zmarł.

Szczepionka AstraZeneca a udary mózgu

Sprawą już zajmują się eksperci. Specjaliści z National Hospital for Neurology and Neurosurgery w University College London (UCL) stwierdzili, że częstotliwość występowania udarów, które mogą być związane ze szczepionką, była niezwykle rzadka i znacznie bardziej prawdopodobna u osób, które chorują na Covida.

Niemniej jednak, wezwali lekarzy, aby zwracali uwagę na klasyczne objawy udaru mózgu – takie jak charakterystyczny grymas na twarzy, osłabienie rąk lub nóg, lub zaburzenia mowy – u każdego, kto się szczepił (od czterech do 28 dni po zaszczepieniu).

Budziła kontrowersje już wcześniej

Szczepionka AstraZeneca już wcześniej wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie wycofywano ją z różnych państw, podejrzewając, że może wywoływać zakrzepy. Sprawą zajęła się EMA i okazało się, że ryzyko zakrzepów rzeczywiście istnieje, choć organizacja utrzymuje, że jest ono niezwykle rzadkie.

W Polsce szczepionka AstryZeneki nie była wycofana nawet w czasie, gdy wątpliwości co do niej miał rozwinięte państwa z Zachodu. Obecnie to wciąż jedna z głównych szczepionek, które podaje się w Polsce przeciw COVID-19.

Nie wiadomo jak zachowa się polski rząd, jeśli okaże się, że AstraZeneca rzeczywiście może mieć związek z udarami niedokrwiennymi do mózgu. Na ten moment jednak nie ma żadnej informacji oficjalnej, że tak rzeczywiście jest.

Źródło: Daily Mail, NCzas