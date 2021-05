Segregacja sanitarna trwa. Organizatorzy koncertów będą sprawdzać certyfikaty szczepień

Organizatorzy dużych koncertów plenerowych, będą musieli korzystać z aplikacji na telefony komórkowe o nazwie „Zaszczepieni”. Chodzi o weryfikację, czy widzowie są w grupie osób, które przyjęły szczepionkę, czy też nie – donosi RMF FM. To oznacza, że segregacja sanitarna się rozwija.

Z doniesień wynika, że Ministerstwo Zdrowia i sanepid pracują nad wytycznymi, które mają się pojawić w zapisie, w ramach którego organizatorzy koncertów będą musieli sprawdzać, kto się zaszczepił, a kto nie.

Wedle rządowego rozporządzenia na koncert plenerowy może wejść 250 osób i nieograniczona – przepisami sanitarnymi – liczba osób zaszczepionych. Czyli mowa o ludziach, które przyjęły dwie dawki, albo jedną Johnson & Johnson.

Żeby segregacja sanitarna mogła działać rząd stworzył cały system.

Zaszczepiony może wydrukować zaświadczenie ze strony pacjent.gov.pl, albo ściągając aplikację „mObywatel”.

Do weryfikacji autentyczności takiego zaświadczenia służy inna aplikacja – „Zaszczepieni”. To przy jej pomocy obsługa wydarzenia będzie mogła sprawdzać zaświadczenia. Jeśli organizatorzy nie będą tego robić, będą groziły im poważne kary.

Jeśli więc się nie zaszczepiłeś musisz liczyć na to, że zmieścisz się w limicie, a jak nie to do domu. Segregacja sanitarna jest faktem, a jej rozmiary są coraz większe.

Źródła: RMF FM, NCzas.com