Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną dotyczącą Funduszu Odbudowy

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem unijnego Funduszu Odbudowy. Wcześniej senatorowie odrzucili poprawkę KO i PSL, która zakładała wprowadzenie do ustawy preambuły regulującej sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy.

W czwartek wieczorem odbyły się cztery głosowania dotyczące ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację przez prezydenta RP decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Najpierw senatorowie odrzucili wniosek mniejszości (senatorów PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek. W tej sprawie „za” było 47 senatorów, 49 – „przeciw”, dwóch wstrzymało się od głosu. Następnie Senat przeszedł do głosowania nad zgłoszoną przez KO i PSL poprawką, która przewidywała dodanie do ustawy preambuły, która m.in. zobowiązywała władze RP, by „środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności”.

Niespodziewanie jednak poprawka została odrzucona. Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało bowiem 49 senatorów, jednak tyle samo oddało głos przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

W tej sytuacji marszałek Senatu Tomasz Grodzki odwołał się do art. 54 pkt. 1a regulaminu Senatu. Jak mówił, „w przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, marszałek poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego wniosku, wniosek o przyjęcia ustawy bez poprawek”.

W chwili, kiedy Grodzki zamierzał przejść do kolejnego głosowania, otrzymał informację o tym, iż jeden z senatorów głosujących zdalnie, Aleksander Pociej (KO), ma kłopoty z połączeniem internetowym. Marszałek ogłosi 3 minuty przerwy, po których zarządził głosowanie nad odrzuceniem ustawy. Przeciwko opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W kolejnym głosowaniu, nad przyjęciem ustawy bez poprawek, „za” głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował „przeciw”.

