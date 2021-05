W studiu Hejt Park czysto – Stanowski pozamiatał Jasiem Kapelą [MEMY]

Występ lewicowego aktywisty związanego z „Krytyką Polityczną”, Jasia Kapeli, w programie „Hejt Park” Krzysztofa Stanowskiego – stał się hitem. Lewicowiec miał ogromne trudności z „odbijaniem piłeczki” w dyskusji, a brak wiedzy i spójności we własnych wypowiedziach próbował zamaskować nerwowym śmiechem.

Każda minuta tego komicznego występu nadawałaby się na scenariusz do niezłego kabaretu. Lewicowiec m.in. chwalił się tym, że mieszkał w maleńkiej kawalerce i miał dla siebie tylko 15mkw, przy czym stwierdził, że człowiek nie powinien mieć więcej.

Kiedy jednak prowadzący wypomniał mu, że teraz ma większe mieszkanie to zadowolony z siebie Kapela stwierdził: – Udało mi się!

Najśmieszniejszy był jednak moment, w którym lewicowiec stwierdził, że powinien dostać za rozmowę pieniądze.

Na początku chciał 1000 zł – Stanowski „wynegocjował” jednak 600 zł. Gdy jego gość na to przystał, to prowadzący od razu sięgnął do portfela i odliczył banknoty.

Błysk w oczach lewicowca na widok pieniędzy – bezcenny.

Kapela mówił również o pisowskiej ustawie reprograficznej i przekonywał, że każdy powinien płacić „takim artystom jak on”:

– Dlaczego mam Ci płacić, jeśli produkuje telewizor, za to, że Ty piszesz wiersze? – zapytał Stanowski.

– No bo, ludzie mogą oglądać te wiersze na telewizorach – odparł Kapela.

Na pytanie Stanowskiego, dlaczego ludzie mają płacić „za te wiersze”, nawet jeśli nie mają telewizorów, Kapela odpowiedział:

– No to po co ja mam płacić na więzienia, choć nie byłem w więzieniu? – powiedział.

– Po to, aby ci ludzie nie chodzili po ulicach i Ciebie jeszcze bardziej nie gwałcili – zgasił lewicowca prowadzący.

Z występu Kapeli w „Hejt Parku” ubaw ma cały Internet. Oto tylko niektóre z reakcji internautów na wypowiedzi lewicowego działacza:

Po obejrzeniu rozmowy @K_Stanowski z Jasiem Kapelą w #HejtPark czuję się jakbyśmy nawiązali kontakt z cywilizacją z innej planety. pic.twitter.com/JyHbSj16bw — Norbert Nowicki (@norbert_nowicki) May 27, 2021