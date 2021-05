Wstrząsające wyniki sondażu. Ujawnia „czerwoną mentalność” Polaków

– Ponad połowa Polaków uważa, że osoby zarabiające ponad 10 000 zł brutto miesięcznie powinny płacić wyższe podatki – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu.

Polacy uważają, że osoby, które swą ciężko pracą i masą wyrzeczeń doszły do swej pozycji, należy wyżej opodatkować. To jeden z przejawów czegoś, co możemy nazwać „czerwoną” czy „postPRL-owską” mentalnością Polaków.

Wstrząsające wyniki sondażu

W sondażu zapytano respondentów, czy uważają, że osoby zarabiające ponad 10 000 zł brutto miesięcznie powinny płacić wyższe podatki niż obecnie.

Na tak zadane pytanie, 54 procent badanych odpowiedziało twierdząco.

Przeciwnego zdania jest 35 procent osób. 11 procent nie ma zdania.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 19–20 maja 2021 r. na próbie 1013 dorosłych Polaków.

Gazeta przypomina, że takie rozwiązanie wpisuje się w główny kierunek Polskiego Ładu, zaprezentowanego 15 maja przez Zjednoczoną Prawicę, który zakłada zmniejszenie obciążeń podatkowych dla najmniej zarabiających przy jednoczesnym podniesieniu podatków tym lepiej sytuowanym Polakom.

To pokazuje jak skutecznie wpajana jest Polakom socjalistyczna propaganda, zgodnie z którą, jeżeli ktoś swą ciężką pracą i często latami wyrzeczeń doszedł do wyższych zarobków, to można mu – przy pomocy państwa i podatków – więcej zabrać.

Źródło: PAP/NCzas