Amerykański kongresman przeprasza za słowa o Polsce i Holokauście. „To było czysto niemieckie przedsięwzięcie”

List 72-letniego Steve’a Cohena, deputowanego z ramienia Partii Demokratycznej, będący odpowiedzią na pismo ambasadora RP w Waszyngtonie Piotra Wilczka zwracające uwagę na niewłaściwe wiązanie przez niego Polski z zagładą Żydów, za którą odpowiadają nazistowskie Niemcy, został sobotę w całości opublikowany przez polskiego dyplomatę na Twitterze.

Thank you, @RepCohen, for your comprehensive response to my letter regarding the Holocaust distortion concerns raised by a recent @CNN appearance.

Let us always remember that #WordsMatter, and let us ensure that the memory of that horrific era of history is accurately preserved. pic.twitter.com/tZF4YfbHuw

