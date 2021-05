Najpierw Izrael, teraz USA. Groźne powikłania poszczepienne u młodych osób

Kilka tygodni temu pojawiły się liczne informacje w izraelskich mediach o podejrzeniu, że szczepienie na Covid-19 wśród młodych osób może zwiększać ryzyko zapalenia mięśnia sercowego. Teraz podobne sygnały napływają ze Stanów Zjednoczonych. Mimo to lekarze zalecają tej grupie pacjentów przyjmować preparat, twierdząc, że korzyści są większe niż zagrożenie.

Przypadki zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce przeciwko Covid-19?

Mimo kilku mogących mieć związek ze szczepieniami przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które zgłaszano u nastolatków i młodych dorosłych, korzyści ze szczepienia COVID-19 znacznie przewyższają ryzyko powikłań – głosi oficjalne oświadczenie American Heart Association / American Stroke Association.

Tymczasem Izrael bada dziesiątki przypadków zapalenia mięśnia sercowego u pacjentów zaszczepionych szczepionką na Covid firmy Pfizer i BioNTech.

Jeszcze pod koniec kwietnia stacja Channel 12 informowała o tym, że rząd zidentyfikował 62 przypadki zapalenia błony lub mięśnia sercowego. Powołano się przy tym na badanie resortu zdrowia.

Z doniesień wynika, że choroba rozwinęła się u jednej na 100 tys. osób, które otrzymały szczepionkę Pfizera. Wśród mężczyzn częstotliwość występowania tej przypadłości w grupie wiekowej 18-30 lat wynosiła 1 na 200 tys. Dwie osoby zmarły. Reszta wyzdrowiała. Izrael miał wtedy 5 mln zaszczepionych obywateli.

Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia utrzymuje, że badanie nie wykazało z całą pewnością, że istnieje wyższy wskaźnik śmiertelności lub wzrost przypadków zapalenia mięśnia sercowego.

– Wygląda na to, że korzyści ze szczepionki są tak wielkie, że nawet jeśli znajdziemy związek między niektórymi przypadkami a szczepionką, nie będzie uzasadnione podejmowanie jakichkolwiek działań dotyczących szczepionki – mówił Ash. Jak podkreślał, informacja została przekazana firmie Pfizer.

W wydanym oświadczaniu koncern poinformował, że jest świadomy izraelskich przypadków zapalenia mięśnia sercowego. „Nie zaobserwowaliśmy wyższego wskaźnika zapalenia mięśnia sercowego, niż można by się spodziewać w populacji ogólnej” – stwierdzono. „Nie ustalono związku przyczynowego ze szczepionką” – dodano. Jak podkreśla Pfizer, „obecnie nie ma dowodów na to, by stwierdzić, że zapalenie mięśnia sercowego jest ryzykiem związanym” ze stosowaniem szczepionki.

Wróćmy jednak do Stanów Zjednoczonych. Tam U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) powiadomiły, że monitorują system zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek (VAERS) i łącze danych Vaccine Safety Datalink (VSD) w przypadku młodych dorosłych, u których rozwija się rzadkie powikłanie sercowe po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19, wyprodukowanej przez Pfizer-BioNTech lub Modernę.

Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Szczepionek COVID-19 (VaST) Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień (ACIP) przy CDC bada kilka przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które zgłaszano u nastolatków i młodych dorosłych: częściej u mężczyzn niż u kobiet; częściej po drugiej, niż po pierwszej dawce szczepionki Pfizer-BioNTech lub Moderna; objawy zwykle pojawiają się w ciągu 4 dni po szczepieniu.

Eksperci: szczepić się tak szybko jak to możliwe

Pomimo niepokojących sygnałów Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje do wszystkich dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych przebywających w Stanach Zjednoczonych, aby przyjęli szczepionkę COVID tak szybko, jak to możliwe, ponieważ korzyści ze szczepienia przeciwko COVID-19 znacznie przewyższają rzadkie, możliwe ryzyko powikłań związanych z sercem, w tym zapalenia mięśnia sercowego.

„Zdecydowanie apelujemy do wszystkich dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w USA o przyjęcie szczepionki przeciwko COVID, gdy tylko będą mogli ją otrzymać, zgodnie z niedawnym zatwierdzeniem przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz CDC. Dowody nadal wskazują, że szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne prawie w 100 proc. w zapobieganiu śmierci i hospitalizacji z powodu zakażenia COVID-19. Według CDC od 14 grudnia do 22 maja 2021 r. w USA podano ponad 283 miliony dawek szczepionek COVID-19, 2020, a ponad 129 milionów Amerykanów jest w pełni zaszczepionych (otrzymali dwie dawki szczepionki Pfizer-BioNTech lub Modern COVID-19 lub pojedynczą dawkę szczepionki Johnson & Johnson / Janssen COVID-19).

„Pochwalamy ciągłe monitorowanie przez CDC zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami COVID-19 za pośrednictwem VAERS i VSD oraz spotkania grupy roboczej ACIP VaST, zwracającej uwagę na wszelkie zdarzenia zdrowotne, które mogą być związane z COVID-19. Badanych jest kilka przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które odnotowano po szczepieniu przeciwko COVID-19, jednak zapalenie mięśnia sercowego jest zwykle wynikiem infekcji wirusowej i nie zostało jeszcze ustalone, czy te przypadki mają jakikolwiek związek z otrzymaniem szczepionki przeciwko COVID-19, zwłaszcza że szczepionki COVID-19 autoryzowane w USA nie zawierają żadnego żywego wirusa”.

„Jesteśmy przekonani, że korzyści wynikające ze szczepień znacznie przewyższają bardzo małe, rzadkie ryzyko. Ryzyko związane ze szczepieniem jest również znacznie niższe, niż ryzyko samego zakażenia COVID-19, w tym jego potencjalnie śmiertelne konsekwencje i potencjalne długoterminowe skutki zdrowotne, które nadal się ujawniają, w tym zapalenie mięśnia sercowego. Zalecenia dotyczące szczepień w szczególności obejmują osoby z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, otyłość i cukrzyca typu 2, osoby z chorobami serca oraz osoby, które przeżyły zawał serca i udar mózgu, ponieważ są one znacznie bardziej narażone na ryzyko niekorzystnego wyniku wirusa COVID-19 niż szczepionki”.

„Zachęcamy również wszystkich do utrzymywania kontaktu z lekarzami pierwszego kontaktu i natychmiastowego szukania pomocy, jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi w ciągu kilku tygodni po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19: ból w klatce piersiowej, w tym nagłe, ostre, przeszywające bóle; trudności w oddychaniu / duszność; nieprawidłowe bicie serca; silny ból głowy; rozmyte widzenie, omdlenie lub utrata przytomności; osłabienie lub zmiany sensoryczne; dezorientacja lub kłopoty z mówieniem; napady padaczkowe; niewyjaśniony ból brzucha; niewystępujący wcześniej ból lub obrzęk nóg.”

Czym jest zapalenie mięśnia sercowego?

Zarówno zapalenie mięśnia sercowego, jak i zapalenie osierdzia są najczęściej wynikiem infekcji i / lub zapalenia wywołanego przez wirus. Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci. Oznaki i objawy zapalenia mięśnia sercowego to ból w klatce piersiowej, nieprawidłowe bicie serca (arytmia) i nieoczekiwana duszność. W Stanach Zjednoczonych rozpoznaje się je u co roku 10 do 20 na 100 000 osób. Wiele przypadków ustępuje samoistnie lub podczas leczenia, prowadząc do pełnego wyzdrowienia.

Zapalenie osierdzia (pericarditis) jest stanem często związanym z zapaleniem mięśnia sercowego. Obrzęk i stan zapalny dotyczą osierdzia, podobnej do worka struktury z dwiema cienkimi warstwami tkanki, które otaczają serce, aby utrzymać je we właściwym miejscu i pomóc mu prawidłowo funkcjonować. Zapalenie osierdzia może postępować i prowadzić do poważnych powikłań, w tym tamponady serca, która jest wynikiem zbyt dużej ilości płynu w osierdziu, co może spowodować gwałtowny, potencjalnie śmiertelny spadek ciśnienia krwi.

Innym powikłaniem zapalenia osierdzia może być przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia, gdy w osierdziu rozwija się sztywna, bliznowata tkanka, co wpływa na zdolność serca do kurczenia się. Objawy zapalenia osierdzia to ostry, przeszywający ból w klatce piersiowej, który pojawia się nagle; gorączka; słabość; trudności w oddychaniu lub duszność. Co roku około 45 000 osób w USA jest hospitalizowanych z powodu zapalenia osierdzia.

Według CDC typowe objawy związane ze szczepionkami przeciwko COVID-19 to zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze, gorączka i nudności. Objawy pojawiają się zwykle w ciągu 24-48 godzin i z reguły mijają w ciągu 36-48 godzin po podaniu szczepionki. Jeśli objawy są poważne i obejmują trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

