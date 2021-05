Nie macie planów na weekend? Ruszyła akcja szprycowania. Ochotnicy przychodzą falami

W Warszawie ruszyła weekendowa akcja „Wpadnij na szczepienie”. Każdy, kto skończył 18 lat i ma e-skierowanie, będzie mógł bez rejestracji zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

W sobotę rozpoczęła się w stolicy weekendowa akcja „Wpadnij na szczepienie”. W ramach akcji zrealizowanych ma być ok. 10 tys. szczepień, a 11 tys. – w ramach szczepień planowych. Punkty zlokalizowane są w Śródmieściu, w Wawrze, na Białołęce, Targówku oraz Ochocie.

Jak powiedziała w rozmowie z PAP stewardka na stadionie Legii Warszawa, w sobotę rano przed bramkami na stadion utworzyła się kolejka chętnych. – Rzeczywiście, przed godziną 8 było sporo osób, ale po otwarciu ta kolejka szybko zniknęła – powiedziała.

– Teraz ludzie przychodzą falowo i nie stoją w kolejkach – zaznaczyła dodając, że w sobotę przyszło więcej osób niż w ciągu zwykłego dnia, gdy na szczepienia przychodzą osoby na umówioną godzinę.

Jedną z osób, która przyszła w sobotę na szczepienie była 27-letnia Magdalena z warszawskiego Żoliborza. – Bardzo spodobał mi się ten pomysł weekendowego szczepienia, z którego postanowiłam skorzystać – powiedziała PAP.

Dodała, że zdecydowała się na szczepienie, bo „chce mieć normalne wakacje”. – Dzięki temu, że się zaszczepię nie będę się martwić, że gdzieś nie będę mogła wjechać. Chce mieć normalne wakacje, których nie chcę spędzić w domu – podkreśliła.

– Przyszedłem na szczepienie, bo dzięki tej akcji nie muszę czekać na swój termin, który mam wyznaczony na połowę czerwca – przyznał w rozmowie z PAP 35-letni Zbigniew z warszawskiego Mokotowa.

– Zdecydowałem się na jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson, bo dzięki temu przyjmę jedną dawkę i będzie „po sprawie”. Nie muszę za miesiąc znowu przychodzić – dodał 35-latek.

Podczas piątkowego briefingu prasowego, na którym zapowiedziano akcję „Wpadnij na szczepienie” prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wskazał, że obiema dawkami szczepionki zaszczepionych w Warszawie jest 470 tys. osób. Jak podkreślił, „zostało jeszcze sporo do zrobienia”.

– W związku z tym, że w ten weekend dostaliśmy więcej szczepionek firmy Johnson&Johnson, inicjujemy naszą akcję „Wpadnij się zaszczepić”. Każdy powyżej 18. roku życia, kto ma e-skierowanie – nie trzeba się zarejestrować – będzie mógł przyjść do jednego z warszawskich punktów szczepień powszechnych i się zaszczepić – poinformował Trzaskowski.

Cztery warszawskie punkty szczepień powszechnych zaczęły działać w połowie maja. Uruchomiono je w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25 oraz w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a.

Obecna na briefingu wiceprezydent miasta Renata Kaznowska podkreślała, że przez weekend każdy z tych punktów będzie pracował na „pełnych obrotach”. – Myśmy uruchamiali na Legii ok. 15-18 stoisk, teraz uruchomimy wszystkie 30. Liczymy na to, że będzie to szło bardzo szybko, bardzo sprawnie – powiedziała. Podkreśliła też, że w akcję jako piąty punkt włączył się SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36.

– Przed nami olbrzymia akcja, a także bardzo duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ chcemy w ciągu dwóch dni zaszczepić ponad 21 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tys. to „Wpadnij się zaszczepić”, a 11 tys. to osoby zapisane na poszczególne listy – mówiła wiceprezydent.

W ramach akcji, punkt szczepień na stadionie Legii dysponuje dodatkowymi 2 tys. dawek, punkty w Wawrze oraz na Ochocie dostały ich po 1,4 tys., natomiast do punktów na Białołęce i Targówku trafiło po 3 tys. dawek.

Źródło: PAP