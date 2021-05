Prawo do posiadania broni. Mężczyzna zastrzelił złodzieja. Nie usłyszy zarzutów

Mężczyzna, który postrzelił złodzieja swojego samochodu został aresztowany, ale ostatecznie nie usłyszy zarzutu „nadużycia obrony koniecznej”. Z tym, że rzecz dotyczy nie Polski, a USA, gdzie prawo do posiadania broni jest traktowane poważnie, a bać się powinny nie tylko ofiary uzbrojonych przestępców, ale i oni sami.

Historia wydarzyła się w 200-tysięcznym mieście Tacoma w stanie Waszyngton. Mężczyzna, który został aresztowany za postrzelenie złodzieja ostatecznie nie zostanie postawiony w stan oskarżenia, a poinformowała o tym prokuratura okręgu Pierce.

Właściciel nakrył osobę włamującą się do jego samochodu na gorącym uczynku. W czasie konfrontacji oddał do niego strzały. Podejrzany uciekał, a właściciel auta wezwał policję. Ranny 40-latek został odnaleziony i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.

32-letni obrońca swojego mienia został aresztowany i wszczęto śledztwo. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Pierce ostatecznie poinformował, że zarzuty przeciw niemu nie zostaną wniesione do sądu. „Wszystko wskazuje na to, że osoba, której samochód był okradany, działała w ramach samoobrony”. Złodziej trzymał w dodatku w rękach „przedmiot, który mógł służyć jako broń”.

Złodziej był dobrze znanym policji narkomanem. Miał także problemy psychiczne, a świadkowie mówili, że był uzbrojony w kij. Postrzelony był w stanie krytycznym, ale jego stan się ustabilizował. Rzecznik prokuratury powiedział, że użycie siły było tu zgodne z prawem.

Prawo użycia broni

Prawo użycia broni wobec innej osoby jest w tym stanie zgodne z prawem m.in. w przypadkach:

1. funkcjonariusza wykonującego obowiązki lub osoby pomagającej funkcjonariuszowi pod jego kierownictwem;

2. zawsze, gdy jest to koniecznie przy zatrzymywaniu osoby, która popełniła przestępstwo celem przekazania jej policji;

3. w przypadku samoobrony lub pomocy osoby w zagrożeniu, także ataku na osobistą własność, ale z zachowaniem proporcjonalnego użycia siły;

4. w przypadku bezprawnego wtargnięcia do mieszkania lub nieruchomości znajdującej się zgodnie z prawem w posiadaniu danej osoby;

5. zagrożeń w transporcie zbiorowym.

Źródło: Kiro7