Gwałty, tortury i masowy grób w szkole z internatem. Tak Kanadyjczycy „cywilizowali” dzieci tubylców

Na terenie zamkniętej w 1978 roku szkoły Kamloops Indian Residential School odkryto zbiorowy grób. W środku znajdowały się szczątki 215 dzieci rdzennej ludności Kanady.

Kamloops Indian Residential School służyła do przymusowej asymilacji rdzennej ludności. Sprawę potwierdziła Roseanne Casimir, wódz plemienia Tk’emlups te Secwepemc.

Niektóre dzieci miały zaledwie trzy lata. To „zaginione dzieci”, których śmierci nikt nie dokumentował.

Wśród plemienia istniały podejrzenia co stało się z dziećmi. 20 lat temu ruszyły pierwsze prace poszukiwawcze, ale dopiero teraz, dzięki zaawansowanej technologii sfinalizowano poszukiwania.

Na terenach zamieszkiwanych przez autochtoniczną społeczność Tk’emlups te Secwepemc znajdowała się największa w Kanadzie szkoła z internatem dla rdzennej ludności. Była jedną z 139 przymusowych placówek tego typu w Kanadzie.

Co roku uczyło się w niej ok. 500 uczniów. Początkowo prowadził ją Kościół, a później przejął ją rząd federalny.

W latach 1874 – 1996 dzieci rdzennych mieszkańców odbierano rodzicom i umieszczano w szkołach z internatami. Metody „asymilacji” były przerażające.

Dzieci zmuszano do nauki angielskiego, zmuszano do zmiany religii, przyzwyczajano do zachodniego jedzenia i ubioru. Często były bite, gwałcone i upokarzane.

Przed najnowszym odkryciem doliczono się ok. 4100 dzieci, które zginęły w podobnych internatach. Te, które przeżyły „internat” trafiały do adopcji białym Kanadyjczykom.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021