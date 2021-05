OGROMNY protest w Londynie. Przeciwnicy paszportów szczepionkowych wyszli na ulice [FOTO/VIDEO]

Setki protestujących zebrały się w centrum Londynu, by później przejść do centrum handlowego Westfield w Shepherd’s Bush. Tłum najpierw zgromadził się na Parliament Square, a następnie ruszył ulicami brytyjskiej stolicy, m.in. przez Trafalgar Square. Ostatecznie manifestanci doszli do centrum handlowego Westfield. Tam doszło do konfrontacji z policją, która próbowała zablokować jedno z wejść około godz. 18.00 czasu londyńskiego, zanim protestujący zorientowali się, że oddalone zaledwie kilka metrów inne drzwi pozostają niestrzeżone.

Tłum dostał się więc do środka. Manifestanci spędzili w budynku Westfield około pół godziny. Skandowano tam hasła: „Koniec z lockdownami” oraz „Odzyskaj swoją wolność”.

– Jesteśmy tutaj jako wolni ludzie, spędzając czas na komunikowaniu się, aby przygotować się na lato niezadowolenia, podczas którego zamierzamy zorganizować się w każdej społeczności, aby zapobiec kolejnym blokadom. Nigdy więcej blokad! – mówił Piers Corbyn, częsty uczestnik antylockodwnowych manifestacji.

Turns out there was another way in #NoVaccinePassports pic.twitter.com/hLXSBUzC6Z

Police now trying to contain anti-lockdown protests inside Westfield, West London pic.twitter.com/5DAzRaBtdi

– Gdy stracimy wolność medyczną, nie wiadomo czy i kiedy ją odzyskamy, i dokąd zaprowadzi nas ta równia pochyła – mówiła jedna z organizatorek protestu Louise Creffield z Save Our Rights UK.

– Prowadzimy kampanię na rzecz ustawy o wolności medycznej, która zapobiegałaby wszelkim przymusom i dyskryminacji z powodu nieuczestniczenia w zabiegach medycznych, ponieważ tam, gdzie istnieje, nie może być uczciwej i świadomej zgody – dodała.

“Once we lose our medical freedom there is no saying if or when we will get it back and where this slippery slope could take us.”

Louise Creffield, founder of @saveourrightsuk, one of the #NoVaccinePassports #londonprotest organisers. pic.twitter.com/KtgpwLTiY5

— Damien Gayle (@damiengayle) May 29, 2021