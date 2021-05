Sprawdź, kiedy rusza protest przeciwko paszportom szczepionkowym. „Nielegalny przymus już stał się faktem”

Już 12 czerwca w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowy Protest Przeciwko Przymusowi Szczepień. Do protestu będą mogli dołączyć także mieszkańcy innych państw – w akcję włączyły się Włochy, Austria i Ukraina.

„Jesteś wolnym człowiekiem! Masz prawo do wolności słowa. Masz prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz prawo do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych. Masz prawo do ochrony danych osobowych. Masz prawo do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej. Upomnij się o te podstawowe prawa!” – apelują organizatorzy.

Czerwcowy protest jest wyrazem sprzeciwu wobec prób wprowadzenia paszportów szczepionkowych. Jak podkreślili, prawo do wolnej i świadomej zgody w medycynie jest „podstawowym prawem człowieka od czasów procesów norymberskich”.

„Mimo to Parlament Europejski przegłosował paszporty, które mają doprowadzić do segregacji i dyskryminacji osób, które odmówią zgody na udział w eksperymencie już od końca czerwca 2021 r. Nielegalny przymus już stał się faktem dla wielu grup zawodowych (np. medycy, żołnierze) oraz pacjentów (odmowa wykonania zabiegów medycznych). Wcześniej dotyczył naszych dzieci, z których wiele poniosło najwyższą cenę” – czytamy.

Protest zaplanowano na 12 czerwca na godz. 13.00. Początek obok pomnika Powstania Warszawskiego.

Źródło: stopnop.com.pl