STRZELANINA NA FLORYDZIE. Dwie osoby nie żyją, dwadzieścia jest rannych [WIDEO]

Do strzelaniny doszło podczas koncertu, jaki odbywał się w Miami Gardens w północno-zachodniej części hrabstwa – wyjaśnił Ramirez.

„Przed tamtejsze centrum bilardowe, gdzie miał miejsce koncert, zajechał biały Nissan Pathfinder. Wyskoczyło z niego trzech mężczyzn z bronią automatyczną i rewolwerami. Rozpoczęło się strzelanie na oślep do ludzi stojących przed budynkiem” – powiedział dziennikarzom.

„W naszej ocenie był to odrażający akt przemocy z udziałem broni palnej” – uściślił.

Liczba rannych w strzelaninie przekracza 20 osób. Ośmiu najciężej rannych zostało przewiezionych do szpitala rejonowego i klinik Broward – poinformował rzecznik policji hrabstwa Miami-Dade, Angel Rodriguez. Stan jednej osoby jest krytyczny, trwa walka o jej życie – dodał. Dwanaścioro lżej rannych uczestników koncertu udało się na izby przyjęć w innych szpitalach samodzielnie – relacjonuje dziennik „Miami Herald”.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021