Takie ceny tylko w TVP! W poszukiwaniu mitycznej stacji paliw. Dziambor: „Wyjątkowo nie tylko dla kolegi, ale i dla siebie pytam”

Portal TVP Info zilustrował wiadomość o obecnych cenach paliw archiwalnym zdjęciem. Internet aż huczy, a użytkownicy Twittera, w tym poseł Konfederacji Artur Dziambor, poszukują mitycznej stacji z tak niskimi cenami.

„Jakie ceny na stacjach paliw? Najnowszy raport” – artykuł o takim tytule pojawił się w czwartek na portalu TVP Info. Na ilustrującej go grafice widnieją jednak ceny od dawna już niespotykane. I tak za benzynę trzeba było wówczas zapłacić od 3,92 do 4,26 zł/l. LPG kosztowało 1,64 zł/l, a olej napędowy od 3,95 do 4,19 zł/l.

„Takie niusy w czwartek na stronie TVP Info. Gdyby ktoś miał namiary na tę stację, to bym poprosił, wyjątkowo nie tylko dla kolegi, ale i dla siebie pytam” – napisał na Twitterze Artur Dziambor.

Takie niusy w czwartek na stronie TVP Info. Gdyby ktoś miał namiary na tę stację, to bym poprosił, wyjątkowo nie tylko dla kolegi, ale i dla siebie pytam. pic.twitter.com/B2sH1UAvlY — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) May 30, 2021

Tymczasem rzeczywistość jest bardziej brutalna niż na zdjęciach portalu TVP Info. Średnie ceny paliw w Polsce wahają się obecnie: za benzynę 95 – 5,24 zł/l, a 98 – 5,60 zł/l. Ceny oleju napędowego to średnio od 5,18 do 5,41 zł/l. LPG kosztuje natomiast średnio 2,35 zł/l.

Najniższa cena za benzynę 95 wynosi 4,12 zł, 98 – 5,09 zł, ON – 4,31, a LPG – 1,99.

Aktualne ceny opisał również portal TVP. „Według analityków, średnia cena benzyny 95-oktanowej pozostaje na poziomie 5,26 zł/l, a odmiany 98-oktanowej wynosi 5,58 zł/l. Jeśli chodzi o cenę diesla to e-petrol wskazuje, że nie ma żadnej zmiany od końcówki marca – paliwo do silników wysokoprężnych nadal sprzedawane jest średnio po 5,19 zł/l. Natomiast, jeśli chodzi o autogaz, to średnia cena wyniosła dzisiaj 2,36 zł/l” – czytamy. Wciąż jednak zestawienie z archiwalnym zdjęciem może budzić co najmniej lekką wesołość lub irytację ze względu na obecne warunki.

Źródła: tvp.info/autocentrum.pl/Twitter