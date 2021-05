Ted Cruz chce zakazu paszportów szczepionkowych w USA. Senator mówi STOP segregacji sanitarnej [VIDEO]

Gubernatorzy stanów republikańskich zakazali wymogu posiadania paszportów szczepionkowych, żeby obywatele mogli wrócić do normalnego życia. Demokraci natomiast chcą wprowadzać „nową normalność”. Ted Cruz wyraził nadzieję, że władza na szczeblu federalnym zakaże wydawania paszportów szczepionkowych.

– Myślę, że istnieje realny potencjał do wyprzedzenia działań rządu i nie uważam, że ktokolwiek powinien być zmuszany do przyjęcia szczepionki. To powinien być osobisty wybór. Powinieneś dokonać wyboru w oparciu o swoje zdrowie, podjąć decyzję, jaką chcesz – mówił w piątek rano w Fox and Friends.

Jak dodał, dyskryminacja w miejscu pracy osób, które nie chcą się wyszczepić, powinna być uznana za nielegalną.

– Ta ustawa zabrania także dyskryminacji w zatrudnieniu. Widzimy miejsca, w których pracodawcy mówią: jeśli się nie zaszczepisz, zwolnimy cię. I to powinno być nielegalne. Twoja decyzja należy do Ciebie. To nie twój szef, rząd ani nikt inny powinien cię zmuszać do podejmowania takich decyzji – dodał.

Vaccines are terrific and the COVID-19 vaccine has given us a lot of freedom.

But there's a real potential for government overreach.

I don't believe the government should force anyone to get the vaccine. pic.twitter.com/PZVLnDzcAo

— Ted Cruz (@tedcruz) May 28, 2021