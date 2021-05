84-letni Niemiec schował czołg Wehrmachtu w piwnicy [VIDEO]

84-letni Niemiec ukrywał w swojej piwnicy czołg Wehrmachtu. Posiadał też broń wartą 216 tys. euro.

Do zaskakującego odkrycia doszło w Schleswig-Holstein w północnych Niemczech. Policja odkryła czołg pochodzący z czasów II wojny światowej w piwnicy 84-letniego Niemca.

Czołg Panther nie był jednak jedynym znaleziskiem. Policja odkryła również broń wartą 216 tys. euro.

W arsenale Niemca znalazły się m.in.: torpeda, moździerz, działo przeciwlotnicze dużego kalibru. Policjanci zabezpieczyli też karabiny maszynowe, pistolety półautomatyczne i automatyczne oraz ponad tysiąc sztuk amunicji.

W ocenie śledczych 84-latek z Kilonii naruszył ustawę o kontroli broni wojennej. Podczas rozprawy w sądzie 84-latek nie chciał komentować sprawy i skąd wziął taki arsenał.

W ocenie ekspertów broń, którą zgromadził Niemiec, jest warta 216 tys. euro. Natomiast sam czołg Wehrmachtu nawet milion euro.

Obrońcy 84-letniego Niemca przekonują, że oskarżony zajmował się tylko renowacją. Sam arsenał ma natomiast być nieuzbrojony, a zatem bezużyteczny.

Co ciekawe, czołgiem zainteresowało się amerykańskie muzeum. To właśnie Amerykanie wycenili czołg na 1 mln euro i zaproponowali, że pokryją wszystkie koszty związane z przewiezieniem Panthera do Stanów Zjednoczonych.

Teraz sąd oceni, czy znaleziona broń i czołg w istocie są zakazane.

