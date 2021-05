Bunt Szwedów. Nie chcą płatności bezgotówkowych. „Społeczeństwo bezgotówkowe oznacza tylko kontrolę”

W Szwecji wzrasta grono obywateli broniących transakcji gotówkowych. We wrześniu powstała na Facebooku grupa „Bojkotuj bezgotówkowe sklepy i restauracje”, do której w ciągu kilku miesięcy dołączyło ponad 100 tysięcy osób.

Z doniesień szwedzkich mediów wynika bowiem, że coraz więcej sklepów i restauracji odmawia przyjmowania gotówki jako środka płatniczego. Akceptowane są wyłącznie transakcje bezgotówkowe.

Szwedom jednak się to nie podoba. Obywatele buntują się przeciwko takiemu stanowi rzeczy. „W grupie członkowie dzielą się między sobą swoimi doświadczeniami ze sklepów bezgotówkowych i restauracji. Wiele osób w swoich postach pisze, że opuszcza sklepy bez towarów lub ignoruje zamawianie jedzenia w restauracjach, gdy odkrywa, że gotówka nie jest akceptowana jako środek płatniczy. Posty często otrzymują bardzo pozytywne recenzje” – donosi portal Samnytt.se.

Członkowie facebookowej grupy podkreślają, że „społeczeństwo bezgotówkowe oznacza tylko kontrolę”. Jej założyciel, Anders Sydborg, tłumaczył, że impulsem dla jego inicjatywy było coraz szybsze wypieranie – a nawet dyskryminacja – płatności gotówkowych w przestrzeni publicznej.

– Problem polega na tym, że Szwecja jest krajem najbardziej bezgotówkowym na świecie, bo zaledwie 6 proc. na co dzień akceptuje gotówkę. W pozostałej części Europy ten sam odsetek wynosi 78 procent. Moja dziewczyna, Ann-Sofie i ja, podjęliśmy tę inicjatywę, gdy szliśmy zjeść posiłek w przydrożnej restauracji, a oni odmówili gotówki – wskazał Anders Sydborg.

W grupie administrator zachęca członków także do wypłacania pieniędzy z kont bankowych i wykorzystywania gotówki tam, gdzie to możliwe. Ma to być sygnał, że Szwedzi wciąż chcą korzystać z takiej formy płatności i nie godzą się wyłącznie na transakcje bezgotówkowe.

Źródło: Samnytt.se