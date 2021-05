Chcieli otworzyć sklepy w niedzielę. Radna PiS namawia do blokowania wjazdu na parking

Ostatnio informowaliśmy o tym, że kolejna sieć sklepów chce obejść absurdalne, socjalistyczne zakazy. Mowa o sieci Kaufland, której wszystkie sklepy mogą być otwarte także w niedziele niehandlowe. To wywołało lawinę krytycznych komentarzy.

W ubiegłym tygodniu, tuż przed weekendem, media obiegła informacja o tym, że sklepy sieci Kaufland mogą być otwarte także w niedziele niehandlowe, a to ze względu na wprowadzenie w nich usług pocztowych.

Usługi pocztowe

Przypomnijmy, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal wirtualnemedia.pl „we wszystkich sklepach Kaufland w całej Polsce działać będę usługi pocztowe”, co sprawia, iż sklepy te będą mogły być otwarte również w niedziele niehandlowe.

Nie jest to jednak początek przygody sieci z usługami pocztowymi, gdyż takie były świadczone już od ponad roku, lecz na mniejszą skalę. Do tej pory nadać lub odebrać paczkę można było w ponad stu sklepach Kaufland. Teraz rozwiązanie to miało być rozszerzone na wszystkie 227 sklepów sieci.

Głosy krytyki

Już same doniesienia o tym, że sklepy Kaufland mogłyby być otwarte w niedzielę, sprowadziły na sieć falę krytyki. Ta wylała się ze strony Internautów, ale także radnej PiS.

Głosy oburzenia pojawiły się na Facebooku. Mowa była m.in. o obchodzeniu prawa, czy tradycyjne już o rzekomym zmuszaniu pracowników do pracy w niedzielę. Przedstawiciele sieci jednak każdy z głosów oburzenia celnie punktują. Zwracają m.in. uwagę, że „nikt, kto u nas pracuje nie robi tego za darmo”, oraz że „nikt nikogo nie zmusza do pracy. Tak samo, jak nikt nie zmusza do zakupów”.

Krytycznych słów nie szczędziła radna Małgorzata Jacyna-Witt. – Trudno jest zrozumieć takie działanie niemieckiej firmy, która wykorzystuje prawne „kruczki” do ominięcia przepisu, mającego w Polsce jednoznaczne uzasadnienie – mówi Jacyna-Witt.

– Można ubolewać nad cwaniactwem właścicieli, ale można też w podobny sposób zadziałać, na przykład blokując w niedziele wjazd na parking tego sklepu. Namawiam Prezydenta Szczecina do takiej akcji – dodaje, cytowana przez portal wszczecinie.pl.

Na razie zamknięte

Jak jednak podaje portal money.pl w niedzielę 30 maja żaden ze sklepów sieci Kaufland nie był otwarty. Ponadto ze strony internetowej sieci zniknął komunikat o wdrożeniu usług pocztowych we wszystkich sklepach, a linki do informacji prasowej stały się nieaktywne.

Zapowiedzi pojawiające się w mediach wprowadziły pewną konsternację. Pytania o to, czy sklepy Kaufland będą otwarte już w ostatnią niedzielę przewijały się także w komentarzach pod postami sieci na profilu na Facebooku. Odpowiedź była dość klarowna.

– Prowadzenie usług pocztowych daje nam możliwość prowadzenia działalności w niedziele niehandlowe. Na razie nie zmieniamy sposobu funkcjonowania sklepów Kaufland, jednak uważnie obserwujemy sytuację na rynku dotyczącą otwartych placówek konkurencji i nie zamykamy się na żadne z rozwiązań, które będą odpowiadać na potrzeby naszych klientów – czytamy.

– Na chwilę obecną działamy jednak bez zmian. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, poinformujemy o tym na naszym profilu – podkreślono w komentarzu zamieszczonym z konta „Kaufland Polska”.

Źródło: wirtualnemedia.pl/money.pl/wszczecinie.pl