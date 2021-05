Francuska odmiana BLM walczy z „przemocą więzienną”. Tymczasem jej bohater gwałcił pod celą współwięźnia…

Francuski Black Lives Matter ma jako swojego własnego „bohatera”. To niejaki Adama Traore, który miał być zabity przez policjantów. Podobnie jak Floyd w USA, miał to i owo na sumieniu, uciekał w czasie zatrzymania i zmarł według policji na skutej choroby serca. Według jego rodziny i „antyrasistów” został jednak zabity przez funkcjonariuszy.

Na czele francuskiego ruchu BLM stoi jego siostra Assa Traore, coraz bardziej zradykalizowana „antyrasistka”. Spotykała się m.in. z historyczną postacią komunizmu w USA Angelą Davies, a obydwie panie łączy nie tylko afro-fryzura, ale i jak się okazuje i poglądy.

Teraz opanowana „policjofobią” Assa Traoré była w niedzielę 30 maja na demonstracji przeciwko „przemocy w więzieniach”. Rzecz jasna chodzić ma o przemoc strażników i policji w aresztach. Złośliwi przypomnieli jednak, że jej brat, zmarły Adama, był oskarżony o wielokrotne gwałcenie jednego ze współwięźniów. Zmuszał go czynności seksualnych grożąc… widelcem.

Na wiecu 30 maja potępiano przemoc strażników, warunki życia więźniów i dużą liczbę samobójstw w zakładach karnych. Samobójstwa nazywano wykonywaniem „kar śmierci” bez wymieniania tej nazwy. Wiec na Place de la République zorganizował kolektyw „Justice for Jimony”. Jimony to 28-letni więzień, który zmarł na atak serca w lutym ubiegłego roku.

Sekcja zwłok skazanego za rozboje potwierdziła problemy kardiologiczne więźnia. Rodzina jednak kwestionuje tę wersję i uważa, że ​​Jimony został zabity przez strażników. Analogia do sprawy Adama Traore nasuwa się sama. Udział Assy Traoré w takiej demonstracji nie był tu zaskoczeniem.

Zapomniano jednak, że przemoc w więzieniach najczęściej pochodzi od samych więźniów. W tym kontekście przypomniano więc, że w 2016 roku Adama Traoré został oskarżony o zmuszanie widelcem jednego ze swoich współwięźniów do seksu. Jego ofiara otrzymała nawet odszkodowanie od komisji ds. ofiar przestępstw w zakładach karnych. Po wyjściu z więzienia człowiek ten został dodatkowo pobity przez jednego z braci Traoré za „kapowanie” i by zmusić go do milczenia. „Antyrasiści” bywają nie tylko ofiarami…

