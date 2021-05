Ideologia LGBT w natarciu w tęczowej stolicy Polski. Hostel, bajki dla dzieci a nawet rugby [VIDEO]

W Polsce powstał pierwszy hostel komercyjny prowadzony przez organizację LGBT+. Hostel Stonewall prowadzony jest przez organizację LGBT+ o takiej samej nazwie z Poznania. Z kolei we Francji otwierają boczną furtką rywalizację osób, którym się wydaje, że są kobietami z kobietami biologicznymi. „Tęczowy progresywizm” atakuje na każdym froncie…

W Poznaniu chwalą się, że „łączą przedsiębiorczość i działalność społeczną”. Poza hostelem mają „sklep z tęczowymi gadżetami” oraz „drink bar Lokum Stonewall”. Hostel otwiera się 2 czerwca tuż obok poznańskiego Starego Rynku, przy ulicy Klasztornej 2.

W komunikacie zamieszczonym w PAP grupa dodaje, ze „tworząc Hostel Stonewall wychodzimy naprzeciw potrzebom osób LGBT+. W naszym hostelu nikt nie będzie patrzył na ciebie krzywo, bo chcesz wynająć wspólny pokój z osobą tej samej płci. Nie musisz się również obawiać, jeśli twoja tożsamość płciowa jest inna niż płeć zapisana w dowodzie osobistym. Rozumiemy problemy społeczności LGBT+, bo sami do niej należymy”. Nie będzie jednak dyskryminacji, bo są też „całkowicie hetero-friendly!”.

Zyski będą przeznaczane na realizację celów statutowych Grupy Stonewall. „Od sześciu lat pracujemy, aby Poznań stał się tęczową stolicą Polski. Nie bez znaczenia jest przychylność władz miasta, które wspierają inicjatywy wspierające społeczność LGBT+” – dodaje komunikat. Grupa Stonewall m.in. organizuje festiwal Poznań Pride Week.

Pal sześć turystów w Poznaniu, ale ideologia LGBT coraz częściej trafia też do najmłodszych dzieci. W najnowszym teledysku z animowanej serii Blue’s Clues pojawia się drag queen, niebinarne zwierzęta i pary jednopłciowe. Drag queen Nina West zachęca dzieci do uczestnictwa w „marszu równości”, a uczestnicy parady w postaciach sympatycznych zwierzątek to homoseksualiści, transpłciowcy i niebinarni.

Chowanie się za animacjami i zwierzętami jest dość sprytne, bo realia mogłyby dzieci raczej przerażać. Taki odcinek filmu został wyemitowany w ramach „miesiąca dumy” LGBT. „W piosence „The Ants Go Marching” animowana drag queen zachęca młodą publiczność do chwalenia rodziców gejów, lesbijek, panseksualistów, transpłciowych, niebinarnych i biseksualnych”. Dołączono do tego symbole ruchu Black Lives Matter, żeby było jeszcze bardziej „progresywnie”.

Dzieci dowiedzą się z piosenki np., że „ta rodzina ma dwie mamusie, tak dumnie się kochają! Maszerują z nami w Wielkiej Paradzie!”.

We Francji z kolei promują LGBT przez sport. Tradycją stają się np. kolejki rozgrywek piłki nożnej w otoczeniu tęczowej symboliki z okazji dni „dumy”. Zagrożeniem dla sportu okazuje się też działalność parlamentu. Jeszcze 19 marca na Zgromadzeniu Narodowym większość deputowanych przyjęła projekt ustawy zgłoszonej przez grupę La République en Marche o „demokratyzacji sportu we Francji”.

W tekście pojawia się poprawka nr 370, mająca na celu „promowanie równego dostępu do zajęć ruchowych i sportowych, bez dyskryminacji ze względu na płeć, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność […]”. Wszystko ładnie, z tym, że analizując raport z debat, zwraca uwagę jeden szczegół.

Chodzi o poprawkę 451 korygującą poprawkę 370. Zamieniono w niej termin „płeć” na „tożsamość płciową”. Modyfikacja ma poważne konsekwencje. W progresywnej retoryce tożsamość płciowa to poczucie bycia kobietą, mężczyzną lub jednym i drugim. Jeśli takie prawo zostanie uchwalone, każdy, kto urodził się jako „mężczyzna”, ale czuje się „kobietą”, mógłby brać udział w zawodach sportowych przeznaczonych dla niewiast.

Tą drogą poszli w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiły się dziwne „lekkoatletki” z testosteronem i umięśnionymi torsami, czy faceci wygrywający zawody kobiece w podnoszeniu ciężarów. Ostatnio kilka stanów wprowadziło korekty do tych wynaturzeń.

Na tym jednak nie koniec. Dodajmy, że 17 maja, z okazji „dnia walki z transfobią”, Francuska Federacja Rugby jako jedna z pierwszych postanowiła być „inkluzywna” i zezwoliła osobom transpłciowym na udział w swoich rozgrywkach. Co ciekawe, decyzja ta wywołała gniew feministek. Marguerite Stern, radykalna aktywistka feministyczna, zauważyła, że istnieją jednak różnice biologiczne widoczne w budowie i wpuszczanie facetów z urojeniami, że są kobietami do drużyn kobiecych nie jest w porządku.

Blue’s Clues hosts pride parade targeting children with sing-along drag queen and gay, transgender, and non-binary animals. pic.twitter.com/UsDr1KNQV7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 29, 2021

Źródło: PAP/ PostMillennial/ Media Narodowe/ Valeurs