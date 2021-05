Korwin-Mikke OSTRO do bandy czworga. „Gotowi jesteście sprzedać Polskę, byle dostać jakiś szmal” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był gościem TVP Info, gdzie dyskutował z przedstawicielami tzw. „bandy czworga”. Poseł Konfederacji nie zostawił na nich suchej nitki.

Jednym z tematów, które poruszono w programie „Forum” prowadzonym przez Adriana Klarenbacha, była kwestia tzw. Funduszu Odbudowy. Poseł Janusz Korwin-Mikke w mocnych słowach opisał to, jak widzi zachowanie przedstawicieli innych partii.

Tonie cała UE

Adrian Klarenbach odczytał fragment dokumenty, który głosi, iż „Rzeczpospolita Polska przyjmując europejski instrument odbudowy potwierdza, że jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest solidarność europejska”.

Do tych propagandowych ogólników odniósł się Korwin-Mikke, który przypomniał ciekawą anegdotę sprzed lat. – To mi przypomina znakomitą uchwałę socjalistycznej Republiki Kazachstanu, która mówi, że w obliczu kryzysu jedynym wyjściem jest zacieśnienie więzów wewnątrz Związku Sowieckiego.

– Oczywiście, że jak tonie cała Unia Europejska i staje się pośmiewiskiem całego świata, zacieśnianie więzów jest bez sensu – podkreślił polityk.

„Gotowi jesteście sprzedać Polskę”

Następnie Korwin-Mikke odniósł się do podejścia do sprawy przedstawicieli tzw. bandy czworga. – Panowie wszyscy jesteście opcja rosyjska. Wy wierzycie w to, co Mickiewicz powiedział: Bóg dał ręce, żeby brać, to ruskie przysłowie – zaczął.

– Wszystkie wyciągacie te łapy po jakieś pieniądze i gotowi jesteście sprzedać Polskę, sprzedać suwerenność (…) byle dostać jakiś szmal, który można rozkraść – mówił.

– Ja chciałem Państwu przypomnieć, że państwa afrykańskie dostawały z unii, z ameryki, ogromne pieniądze i jedynym efektem tego było to, że potrzebowały więcej pieniędzy, bo była korupcja, bo je rozkradali – przypominał Korwin-Mikke.

– Natomiast Chiny nie dostały ani centa z Unii Europejskiej, ani Związku Sowieckiego i z kraju, który był (…) 20-razy biedniejszy od Polski 30 lat temu są krajem znacznie potężniejszym, doganiają w tej chwili Stany Zjednoczone – kontynuował. Zdaniem posła Konfederacji dzieje się tak dlatego, że Chiny „nie dostały ani centa”.