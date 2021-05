Nie tylko Łukaszenka. Erdogan też porwał politycznego przeciwnika

Tureckie służby wywiadowcze aresztowały za granicą i repatriowały siostrzeńca znanego kaznodziei islamskiego Fethullaha Gülena, jednego z głównych krytyków prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. O zatrzymaniu poinformowały tureckie media.

Według Anadolu, państwowej agencji informacyjnej Selahaddin Gülen został przywieziony z powrotem do Turcji przez agentów Narodowej Organizacji Wywiadowczej (MIT). Nie podano w jakim kraju nastąpiło jego zatrzymanie. Agencja zamieściła zdjęcie aresztowanego w kajdankach. Nie wiadomo, czy operacja służb została przeprowadzona w porozumieniu z krajem, w którym miała miejsce.

Selahaddin Gülen jest oskarżony o przynależność do „organizacji terrorystycznej FETO”, której Ankara używa w odniesieniu do ruchu imama Fethullaha Gülena. Ten mieszka w USA i twierdzi, że jego ruch to pokojowa sieć organizacji pozarządowych. Zaprzecza też swojemu udziałowi w zamachu stanu, który wymierzono w Erdogana w lipcu 2016 r.

Prezydent Turcji uważa go jednak za głównego „sponsora” zamachu i wielokrotnie domagał się jego ekstradycji. Gülen został wciągnięty na listę terrorystów.

Po nieudanym zamachu stanu w Turcji zdarzały się już podobne przypadki siłowego „repatriowania” kilkudziesięciu osób oskarżanych o przynależność do ruchu Fethullaha Gülena. Operacje miały miejsce w kilku krajach bałkańskich i afrykańskich. W 2018 roku agenci MIT porwali w Kosowie sześciu obywateli Turcji.

Ujawnienie tego faktu wywołało kryzys polityczny i doprowadziło do dymisji Ministra Spraw Wewnętrznych i Szefa Wywiadu. W samej Turcji po zamachu przeprowadzono daleko idące czystki w wojsku i administracji. Dotknęły one także Kurdów, ale to pewien constans w polityce Ankary.

Od 2016 r. aresztowano w Turcji dziesiątki tysięcy osób, a ponad 140 000 zwolniono lub zawieszono w pełnieniu obowiązków.

Źródło: Le Figaro/ AFP