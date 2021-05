Od jutra zmiany w ruchu drogowym. Kierowcy nie będą zadowoleni

Już 1 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy w ruchu drogowym. Wśród nich ograniczenie prędkości po godzinie 23.

1 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jedną z najważniejszych zmian jest ustanowienie nowego limitu prędkości w godzinach nocnych.

Dotychczas od godziny 23 do 5 rano mogliśmy jeździć w terenie zabudowanym z prędkością do 60 km/h. Od jutra limit ten został obniżony do 50 km/h.

Oznacza to, że limit w dzień i w nocy wynosi tyle samo – chyba, że znaki stanowią inaczej.

Ponadto zmienia się podejście do pieszych. Od jutra będą oni mieli pierwszeństwo nie tylko będąc na przejściu, ale też zamierzając wejść na nie.

Wyjątek stanowi tramwaj, przed którym takiego przywileju nie ma. „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju” – zapisano w Kodeksie.

Niemniej, nowe przepisy nakładają nowe uciążliwe przepisy również na pieszych. Przechodząc przez przejście piesi nie będą mogli korzystać z telefonów, smartfonów czy innych podobnych urządzeń.

Dotyczy to zarówno wchodzenia na jezdnię lub torowisko, jak też podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Dla kierowców inną ważną zmianą jest obowiązek utrzymania minimalnej odległości od samochodu poprzedzającego. Stanowi ona połowę prędkości jazdy wyrażonej w metrach, na autostradach lub trasach szybkiego ruchu.

Mandat za złamanie tego przepisu wynosi 100 złotych.

Źródło: Rzeczpospolita