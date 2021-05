Polacy zapalili znicze przed domem Niedzielskiego. „Wszyscy bandyci zostaną rozliczeni”

W internecie pojawiły się informacje o akcji przeprowadzonej przez Polaków przed blokiem ministra pandemii Adama Niedzielskiego. Obywatele zapalili znicze, aby upamiętnić „120 tys. jego ofiar”.

„W środę pod blokiem zbrodniarza Adama Niedzielskiego zapaliliśmy znicze dla 120 tysięcy jego ofiar. Dla osób które zmarły w skutek zrujnowanej służby zdrowia i idiotycznych, morderczych procedur kowidowych” – napisała na Facebooku Anna Rażuk.

W okolicy bloku Niedzielskiego rozklejono także „odpowiednie naklejki”. Widnieje na nich napis: „Niedzielski! Jesteś odpowiedzialny za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków #BędziecieRozliczeni”.

„W okolicy jego bloku zostały rozklejone odpowiednie naklejki. Wszyscy bandyci zostaną rozliczeni” – oświadczyła Rażuk.

Jedna z naklejek znalazła się także na przystanku autobusowym na warszawskim Bemowie. Naklejono ją na twarz Roberta Kubicy, biorącego udział w akcji „Ostatnia prosta” z cyklu #SzczepimySię. Plakat miał zachęcać do przyjmowania szprycy.

To nie pierwsza akcja przed blokiem Adama Niedzielskiego. 21 maja grupa Polaków chciała porozmawiać z ministrem pandemii. Postanowiła więc poczekać na niego przed blokiem, w którym mieszka. Kiedy podszedł pod blok, wówczas kilka osób zaczepiło go. – Dlaczego Pan ucieka przed obywatelami, dlaczego jesteśmy tak traktowani? – zwrócił się do ministra jeden z mężczyzn.

Niedzielski jednak zignorował obywateli i wszedł do klatki, a mężczyźni weszli za nim. Szef pandemicznego resortu wjechał windą na piętro, na którym mieszka. Część osób pobiegła tam jednak schodami i próbowała zadać mu pytania, podążając aż pod same drzwi mieszkania. Minister rozmawiał wówczas przez telefon. Ostatecznie nie odpowiedział na żadne pytanie.

Po tym incydencie Adam Niedzielski złożył do prokuratury wniosek o ściganie osób, które chciały z nim porozmawiać.

Źródła: Facebook/nczas.com