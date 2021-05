Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości. Będą płacić za „Polski Ład”, a pieniędzy poszukają podwyżką cen

Co czwarty właściciel firmy zapowiada, że podniesie ceny w przyszłym roku, by zrekompensować sobie zapowiedziane przez PiS zmiany w podatkach. Co drugi z kolei będzie szukał możliwości oszczędzenia na podatkach – podaje Fakt.pl.

Aż 87 proc. przedsiębiorców uważa, że zmiany zawarte w „Polskim Ładzie” będą dla nich niekorzystne – wynika z badania przeprowadzonego przez inFakt dla portalu Fakt.pl.

Prawie połowa z nich zadeklarowała, że będzie szukała cięć kosztów poprzez optymalizację podatkową. Jedna czwarta z nich już teraz chce podnieść ceny produktów lub usług, żeby zrekompensować straty.

Zdecydowana większość, bo ok. 70 proc. przedsiębiorców zapoznało się z „Polskim Ładem”, a co piąty deklaruje nawet, że wnikliwie go przeanalizował. Do jakich wniosków doszli?