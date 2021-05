40 procent badanych nie ufa w Polsce nikomu. Są głosy do wzięcia [SONDAŻ]

Instytut Badań Spraw Publicznych opublikował najnowszy sondaż. Jarosław Kaczyński ma powody do zadowolenia.

Portal Stan Polityki opublikował najnowszy sondaż zaufania do rządzących. Badanie przygotował Instytut Badań Spraw Publicznych.

Okazuje się, że notowania rządu się poprawiły. Obecnie wyborcy nie ufają rządzącym i opozycji w podobnym stopniu.

Z badania wynika, że rządzący PiS zyskał na przegłosowaniu ustawy o Funduszu Odbudowy. Natomiast opozycja na chaosie straciła.

„Widzimy tu niewielką zmianę od badania w kwietniu. Nadal największą grupę stanowią ci, którzy nie darzą zaufaniem polityków po jednej i drugiej stronie sporu w Sejmie” – wskazuje Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Pierwszy raz od lutego więcej osób deklaruje pełne lub częściowe zaufanie do rządu. Wynik rządu PiS to 31 proc. zaufania.

Natomiast opozycja ma sporo do nadrobienia. Opozycji ufa bowiem zaledwie 29 proc. badanych.

Oznacza to spadek zaufania do opozycji o 4 punkty procentowe i wzrost zaufania do rządzących o prawie 5 pkt proc. „Nie da się ukryć, że ostatnie wydarzenia w Sejmie przyczyniły się do tych zmian” – konkluduje Pawłowski.

40 proc. badanych nie ufa żadnej ze stron politycznej sceny.

Źródło: Stan Polityki