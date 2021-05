Salvini chce nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. „Bruksela potrzebuje kogoś, kto powie nie adopcjom gejów”

Czy lider włoskich konserwatystów stworzy nową frakcję w Parlamencie Europejskim? Matteo Salvini chce łączyć siły, aby przeciwstawić się m.in. adopcjom dzieci przez gejów.

Lider włoskiej Ligi Matteo Salvini zamierza powołać nową frakcję w Parlamencie Europejskim. W jej skład mogą wejść grupy Tożsamość i Demokracja w której jest jego partia, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie jest PiS, a także Europejskiej Partii Ludowej.

Nowa frakcja w europarlamencie ma przeciwstawić się m.in. liberalizacji obyczajowej w Europie. Zdaniem Salviniego Bruksela potrzebuje kogoś, kto „powie „nie” wynajętym łonom i adopcjom gejów”.

Co ciekawe, Salvini chce wyrwać członków z Europejskiej Partii Ludowej. A to przecież frakcja, w której są deputowani z PO i PSL.

„Czas zebrać to, co najlepsze w tych grupach i co będzie miało decydujące znaczenie w Parlamencie Europejskim” – powiedział Salvini podczas wideokonferencji „Projekt dla innej Europy”.

„Zaproponowałem kolejne spotkanie w czerwcu, we Włoszech lub w Polsce. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tej idei zazdrościć ani blokować, bo stawką jest Europa” – dodał.

„Po Covid-19 nic nie jest takie samo jak wcześniej. Praca, zdrowie, bezpieczeństwo i wolność muszą powrócić do centrum europejskiej debaty. Dość braku demokracji i transparentności ciał, które decydują o losach 500 milionów ludzi” – podkreślił lider Ligi.

Salvini liczy, że jego nowa frakcja w europarlamencie przyciągnie co najmniej 130 deputowanych. „Moim celem jest stworzenie Europy opartej na pracy, prawie i rodzinie” – zaznaczył polityk.

„Covid ujawnił nieefektywność biurokratycznych elit, od EMA, przez WHO, po ONZ i WTO. Musimy bronić zdradzonej idei Europy, to wielka szansa” – przekonywał Salvini.

Źródło: Rzeczpospolita