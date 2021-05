„Więc tak umiera niepodległość”. Duda ratyfikował decyzję ws. zasobów własnych w budżecie UE

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej. „Więc tak umiera niepodległość, wśród burzy oklasków…” – tymi słowami skomentował całą tę sytuację poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Andrzej Duda podpisał ustawę, w której parlament wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady o systemie zasobów własnych UE w piątek. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Sejm uchwalił ją 4 maja, w czwartek poparł ją Senat. Ustawa została jednak przjęta przez parlament – zdaniem posłów Konfederacji – nielegalnie, bo złamana została Konstytucja. Za opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Dostaliśmy nowe długi do spłacania przez dekady. Za przekazaniem nowych kompetencji UE i zaciąganiem gigantycznego kredytu było 290 posłów.

Tylko Konfederacja w całości była przeciw. Z pisowskich ław wyłamali się głównie posłowie Solidarnej Polski, ale też np. posłanka Anna Maria Siarkowska.

W jaki sposób złamana została Konstytucja?

Głosowanie zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem. Zgodnie z polską Konstytucją do ustaw takiej wagi wymagane jest 2/3 głosów.

Art. 90

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

„Więc tak umiera niepodległość, wśród burzy oklasków…” – skomentował wszystko na Twitterze Dobromir Sośnierz.

— SośnierzTV (@SosnierzTv) May 4, 2021

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych to efekt ubiegłorocznego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Żeby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Źródła: NCzas/PAP